永虹攜手大訊 將展示碳纖維複合材料浸沒式AI伺服器浸泡槽

永虹先進（6618）切入AI應用領域，19日宣布攜手大訊科技在20日登場的台北電腦展中，展示新一代高性能碳纖維複合材料浸沒式AI伺服器浸泡槽，可為AI資料中心提供更高效、可靠的冷卻解決方案，搶攻全球資料中心冷卻技術升級商機。

永虹預期，這項新產品有望成為冷卻設備市場的新標竿，滿足高速運算時代的產業升級需求。

永虹表示，此次展出亮點之一，為由大訊科技設計的新型伺服器導軌，首度導入碳纖維技術，材料由永虹供應製造，具備輕量化、高強度與可回收等特性，兼顧結構性能與永續發展目標，象徵台灣製造業在AI設備材料創新上的重大突破。

雙方合作開發的浸沒式AI伺服器浸泡槽，採用碳纖維複合材料作為主結構，並以不導電液體進行整機冷卻，有效降低能耗與散熱成本。目前該浸泡槽已完成概念驗證（POC）測試，預計將於近期正式出貨。

除了AI應用之外，永虹也已開始向歐洲航太複材大廠Syensqo接單送樣碳纖維複合材料板材，為亞太地區首見大尺寸量產實績。此類高性能材料，亦規劃逐步導入於電動車、高速鐵路與人形機器人等新興領域，展現其廣泛應用潛力。

永虹先進董事長吳家幸表示，從航太材料跨足AI應用，高階熱塑性碳纖維複合材料憑藉其輕量、耐熱與可回收的優勢，正成為高效能產業不可或缺的關鍵材料。

此次與大訊科技聯袂在COMPUTEX展覽期間，對外公開台灣材料創新應用的最佳實踐，預計最快今年下半年將率全球之先，首度採用碳纖維複合材料的AI伺服器機櫃面板產品，加上浸沒式AI伺服器浸泡槽，則於通過各項測試後即可正式出貨。