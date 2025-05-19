技嘉第2季比第1季更好 下半年看旺
技嘉（2376）主機板、顯示卡與筆電等需求暢旺，帶動第2季業績淡季不淡，可望優於第1季，同時，下半年進入傳統出貨旺季，業績持續看好，該公司已經準備好美國產能，將視需求與客戶協商，隨時可以啟動美國製造，以因應關稅政策。
技嘉19日宣布參與2025年台北國際電腦展，並展示資料中心、伺服器、冷卻技術、微型與嵌入式電腦、工作站與個人電腦等產品線，全面搶占AI龐大商機。
針對顯卡第2季供需狀況，以及價格上漲？技嘉共同總經理林英宇表示，都很好，都還不錯，價格都還不錯，其實我們帶給客戶的不是只有價格，顯卡的應用其實是越來越廣，最早以前顯示卡就是用在遊戲，那後來有創作者需求，現在包括一些AI的生成、影像生成、圖片生成，其實都需要顯示卡，因此，顯示卡的需求可以穩定且持續，並不會有很強的淡旺季，因此，第2季整個需求不錯，價格也大概穩定。
第2季比第1季好嗎？他說，整個公司看起來，第2季是比第1季來的更好。會不會擔心下半年旺季不旺？他說，不至於，因為還是看到傳統需求，譬如說遊戲電競，最重要的是在AI時代，大家在每天在日常的工作，其實越來越用人使用AI工具，例如做影片，生成圖等，這個需求是爆發的，樂觀看待整個產品規模，以及產品線的擴大。
林英宇強調，他看好AI應用正從雲端落地至地端，除了支援語音與影像辨識外，筆電也導入AI自動隱私防護等創新功能，提升用戶體驗與資訊安全。技嘉正積極擴展地端AI產品線，布局AI agent、AI工作站等新興應用，並為未來智慧生活與個人AI助手預作準備。
是否把部分產能搬到美國？他說，技嘉本來就有組裝線在美國，我們會試試看整個狀況，看要怎麼調整。現在就是接下來看政策如何變化，我們會再因應。
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