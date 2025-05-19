技嘉COMPUTEX 2025引領邊緣AI浪潮 提供全方位AI軟硬體解決方案

全球市場研究機構IDC最新報告指出，全球邊緣AI運算市場正以驚人速度擴張，成為驅動數位轉型和智慧應用的核心動力。報告預期，2025年全球邊緣運算解決方案支出將高達2,610億美元，並以穩定的雙位數複合年增長率持續攀升，預計於2028年逼近3,780億美元，充分展現邊緣AI運算市場的蓬勃發展潛力。

洞悉此一趨勢，全球頂尖AI解決方案品牌技嘉科技（GIGABYTE）於COMPUTEX 2025的「LEADING EDGE」新品發布會中，再次展現其領先市場的創新實力，推出一系列地端AI解決方案，涵蓋AI裝置、AI軟體，以及AI技術強化產品效能三大主題，致力於滿足多元應用情境需求，透過整合軟硬體，為個人與企業的生產力與創造力賦能，協助用戶優化工作流程，提升效率與創意發揮，積極擁抱AI時代的無限可能。

技嘉科技集團總經理林英宇。記者沈昱嘉／攝影

技嘉科技近年專注於AI領域，持續投入相關技術與產品開發，今年更展現從雲端到終端的完整AI技術佈局與市場應用策略。技嘉科技集團總經理林英宇表示，「台灣在半導體、製程、測試擁有完整生產線的競爭優勢，具備從雲端到終端的AI產品生產能力，我對AI產業規模持續擴大及台灣產業競爭力有信心，技嘉科技將持續推動產品創新與AI生態圈多元化發展。」

支援地端AI運算、遊戲及創作任務的AI裝置

而在今年COMPUTEX活動中，技嘉其最新的創新成果，包括可將CPU與GPU緊密整合的AI TOP ATOM個人AI超級電腦，以及全球速度最快的外接式繪圖處理器AORUS RTX 5090 AI BOX，主打讓每個使用者隨時隨地都能使用的AI裝置。

AI TOP ATOM主打「Supercomuting On Your Desk」，核心是NVIDIA DGX SPARK，由NVIDIA GB10 Grace Blackwell架構驅動，可將CPU-GPU緊密整合的平台，提供1,000 TOPS的AI算力，具備128GB記憶體容量，並支援多達2,000億個參數的AI模型微調與推論，地端運行的模式不僅能確保資料的安全性，更能大幅提升運算效率。

AI TOP ATOM讓企業與開發人員比以往更快速、更安全、更有效率地進行下一代AI模型的原型設計、微調與擴充。圖／技嘉科技提供

AORUS RTX 5090 AI BOX則是採用於桌上型電腦GeForce RTX™ 50系列GPU，顯著提升筆記型電腦的繪圖效能。相較於上一代RTX™ 40系列GAMING BOX，遊戲效能最高可提升3.1倍，可應付AI應用、遊戲和影片編輯等高負載任務，可大幅加快作業流程並提升工作效率。

技嘉科技全新推出的AORUS RTX™ 5090 AI BOX，兼備遊戲、AI應用及創作等高負載任務。圖／技嘉科技提供

全方位軟體應用套件，AI生產力的全新賽道

技嘉獨家研發的AI助理「GiMATE」，結合先進的LLM大型語言模型，整合多種AI功能於一體，透過直覺的「Press and Speak」一鍵語音驅動多項AI功能，實現軟硬體的無縫整合，成為技嘉AI電競筆電陣容的核心，而未來也將推出全新GiMATE Coder，使用者只要提供清楚的指令提示，它即可於幾秒鐘內產生產出您需要的程式碼，即使是程式編寫的新手，也能立即上手使用。

一鍵啟動GiMATE，軟硬體整合優化，賦能遊戲、創作與生產力。圖／技嘉科技提供

其中，GIGABYTE GAMING系列這次更迎來GIGABYTE GAMING A16 PRO以及A18兩款全新機種。A16 PRO首度採用AORUS系列獨家WINDFORCE INFINITY EX散熱方案。在維持輕薄與長效續航下，搭載RTX™ 5080顯示卡，提供平面設計、工程專案及遊戲所需的流暢效能與視覺效果。

A16 PRO輕薄長續航，搭載RTX™ 5080顯示卡及WINDFORCE INFINITY EX頂規散熱方案。圖／技嘉科技提供

A18則是主打時尚輕巧的設計，配備市場上罕見的18吋大螢幕，延續A16的輕薄與長效續航優勢，並加入數字鍵盤，為使用者提供更多選擇。

另外，迎接地端AI時代，為了讓使用者能夠從零開始在本地機器上建立AI模型，技嘉今年也針對適用於AI TOP地端解決方案的軟體AI TOP Utility進行升級，再次降低AI模型建立的門檻。最新版本將支援機器學習、地端推論、內建模型轉換器。

升級後的AI TOP Utility目前支援高達6,850億個參數的最新AI推論模型，包括LLaMA、Mistral和Deepseek等，實現強大的本地推論能力。除此之外，透過內建的模型轉換器，將先進的AI功能直接帶到使用者的邊緣裝置，進一步提升個人的生產力與應用彈性。

AI技術帶領主機板、電競螢幕華麗轉身

除了AI軟硬體全面落地，技嘉也將AI技術延伸至全線產品。主機板方面，領先業界再推出效能王牌X3D Turbo Mode 2，應用於AORUS 全新 AI X870系列主機板，透過智慧系統微調以達最佳化效率，成為市場上最強大的X3D加速方案。電競螢幕方面，本次推出的新機種全數搭載3大AI創新技術，包含AI戰術型功能、AI優化視覺、AI面板保護技術，提供更快速的反應、更銳利的視覺效果，並確保長期效能。

總經理林英宇強調，隨著AI的個人化與本地運算需求日益增加，未來AI將不僅僅停留在基礎應用，而是持續推進至更深層次的智慧化生態系統。技嘉科技將持續以前瞻視角打造以AI為核心的產品藍圖，從硬體設計到軟體體驗，全面優化效能與效率，為使用者開啟智慧運算的新篇章。