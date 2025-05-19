英特爾執行長陳立武：台灣經驗教我最重要的事「先做人再做事」

英特爾今在台慶祝40週年及與供應鏈晚餐，新任執行長陳立武專程來台。他在致詞時並先用中文和大家問好。他分享的是台灣對他來說是一個特別的地方，對半導體產業來說是一個特別的地方，這裡是世界上最大的科技和創新中心,。對他而言 ，他來台灣投資也擔任台灣長興化工董事，台灣的經驗讓他學會很多事，但印象最深刻是長興化工創辦人高英士教他「先做人再做事」至今仍受用。

陳立武回顧說，台灣有許多創新和創新的才華，也有許多研究院在這裡，為了讓這個產業成功，所以台灣是世界上最高級的科技公司。他提到，這件事發生在自己的身上，還記得1985年， 李國鼎邀請他回來台灣，把美國創投的經驗和概念帶來台灣。

那個時候，他主動來投資中央投資公司等創頭機會，還有一些周邊的企業和領導，涵蓋美國、新加坡及台灣的像裕隆、長興化工等公司。

他還記得第一次參加裕隆董事會時，他用英文發言，董事長吳舜文站起來說，在中華民國開董事會要用中文， 所以他立刻就開始趕快換成中文，講開董事會。

他出席的第二個董事會是長興化工，創辦人高英士告訴他，「我們一般來高雄，我們吃個飯，他知道我喜歡吃澎湖花生，他就買了很多花生，然後他告訴我，我在台灣是做人，不是做事」。

此外，有一家他投資的公司在美國開董事會，會中吵吵鬧鬧，就有董事提說，在台灣我董事會，是先拜會每個董事， 然後才開會， 開會比較順利，這個慢慢就學會了。還有一些政府官員參加，那你一定要把那個車馬費 在董事會之前給他們留一個車馬費，陳立武覺得奇怪，為什麼要車馬費呢？原是這樣來開會比較輕鬆， 開放一點，比較舒服，開得比較順利，所以學了很多，在台灣做事的（方法）。

另外，陳立武透露，還有一些民間的推薦，過去幾年，他們在台灣有5間董事會，大約30間公司，包括 NUMAX、D-Link、Admin、Celergy、Abermedia、ETN資訊、E-Link Group、還有GVC等。所以在國內，他也學習了怎樣在董事、 在創作方面輔導一些新的公司。

陳立武說到他跟台灣的關係，當他接任益華電腦總經理，很多朋友來關心，他告訴他們，最多只當三個月，結果變成15年。隨後他笑說：「不要隨意說三個月，因為三個月會變成15年，所以要很小心。」那時的益華電腦頻瀕臨閉，股價只有兩塊四毛二，歷經艱辛萬苦，把科技引擎加強，接著有跟客戶合作，業績逐步向上，現在股價到316美元，市值已高達88億美元。

他也說，曾任英特爾二年的董事退任，今年3月18日，董事們邀請他回來接任執行長，也是一個意外。不過， 我跟團隊還有客戶說，「只要公司需要我，我就會待多久都可以，可能是5年、10年，甚至20年，所以我非常有決心。這是一家具有代表性的公司，我認為就是如此」，

陳立武指出，這是他第6次擔任執行長，也是他第一次以擔任英特爾執行長回台灣。很榮幸能與各位一起慶祝40年夥伴夥伴之夜。他認為英特爾可以一起做得更好，所有的合作夥伴可以通過這個歷史性的「夥伴之夜」，分享英特爾的歷史，以及與台灣的夥伴之夜的承諾。