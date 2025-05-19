施耐德電機COMPUTEX 2025鎖定AI基建龐大商機 大秀端到端解決方案

全球生成式AI浪潮席捲，驅動高功耗伺服器需求激增，使資料中心在電力供應、散熱管理及永續營運面臨空前挑戰。能源管理與自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機（Schneider Electric）精準把握此一產業趨勢，於 COMPUTEX 2025 大舉展示其AI-Ready資料中心端到端解決方案，全面涵蓋「供電、冷卻、軟體、永續」四大核心，強勢進軍高速成長的AI基礎建設市場。

施耐德電機資料中心、網路與服務事業部執行副總裁Pankaj Sharma指出：「AI應用正加速擴展，IEA預測至2030年全球資料中心用電將翻倍，AI資料中心用電成長更達四倍。施耐德電機致力整合從供電、散熱、軟體到碳管理的AI-Ready解決方案，協助產業夥伴更快速、穩定且綠色地迎接AI新時代，搶占市場先機。」

為滿足AI資料中心對穩定、彈性與高效電力的嚴苛需求，施耐德電機展出「從電網到晶片」的完整電力解決方案。旗艦產品Galaxy VXL不斷電系統以其緊湊設計提供高達1.25MW的單機輸出；I-Line Busway匯流排則簡化布線並強化系統穩定性。

在散熱領域，施耐德電機透過併購美國冷卻技術領導品牌Motivair，顯著擴展其液冷技術版圖，提供從氣冷、液冷到氣液混合的多元散熱模式。展品涵蓋ChilledDoor®冷水背門、In-Rack Manifold機架內液冷分歧管，及不同解熱能力的MCDU冷卻分配單元，並結合Cooling Optimize智慧平台，透過AI演算優化冷卻策略，有效應對高密度算力帶來的散熱挑戰。

施耐德電機積極運用軟體服務與數位孿生技術，提升資料中心全生命周期效能。ETAP電力模擬平台能在規劃初期優化電力配置，並已整合至輝達（NVIDIA）Omniverse平台，加速虛擬驗證。

值得注意的是，施耐德電機深化與NVIDIA的合作，透過加入NVIDIA MGX認證計畫，其冷卻分配單元（CDU）、Motivair液冷解決方案及最新機架設計均已通過認證，此舉不僅強化產品競爭力，更凸顯其在推動AI-Ready基礎架構標準化的領導地位。

營運階段，EcoStruxure系列軟體與AVEVA Unified Operations Center協同運作，實現從設施控制、電力監控到多據點集中管理與能效可視化，EcoStruxure Resource Advisor更協助企業追蹤碳排，邁向永續目標。

施耐德電機關鍵電力事業部總經理魏仕杰表示：「台灣AI生態系蓬勃發展，施耐德電機致力於協助企業從源頭落實碳管理，讓資料中心成為綠色AI的核心。我們將持續深化在地技術布局，攜手伺服器製造商、機電工程及系統整合業者，共同打造具擴展性、高效能與低碳足跡的AI-Ready資料中心新標準。」

展望未來，施耐德電機憑藉其全面的AI-Ready解決方案、關鍵技術的掌握（如液冷）、以及與NVIDIA等產業巨頭的緊密合作，已在AI基礎建設的龐大商機中占據有利位置，其後續市場拓展與營收成長潛力值得投資者密切關注。