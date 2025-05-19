中光電智能機器人於XPONENTIAL 2025展示「HVTOL長航程無人機」
全球無人載具及自駕系統年度盛會「XPONENTIAL 2025」將於5月19至22日在美國德州休士頓盛大登場。中光電（5371）子公司—中光電智能機器人（CiRC）將以「Smart Drone & Trusted Partner」為主題，於展位 (2005) 再次展示最新自主研發及製造的突破性無人機－混合動力長航程無人機（Hybrid Vertical Take-Off and Landing, HVTOL），展現台灣在高性能無人系統領域的研發實力與國際競爭力。
此次發表的HVTOL無人機平台，融合固定翼的長航效能與多旋翼的垂直起降特性，專為國防安全、邊境巡邏、環境監測與高階物流應用所設計，並具備以下核心性能：
1. 作業半徑超過100公里，適用於長距離監控
2. 滯空時間超過180分鐘，提供長時間穩定執行作業的能力
3. 模組化設計，支援快速部署與彈性配置任務
4. AI智能影像處理，實現即時目標識別與追蹤功能
全機採用100%非紅供應鏈（Non-red Supply Chain）製造，確保資安與供應鏈透明度，全面排除高風險來源，符合歐美市場對可信任供應商的高度標準。
中光電智能機器人表示，公司長期致力於高性能無人系統技術開發，日前與Teledyne FLIR合作推出符合美國國防授權法（NDAA）規範的多旋翼無人機，已成功導入北美公共安全與工業市場。此外，2024年於XPONENTIAL San Diego展中推出之Hummer 2 NDAA機型，亦已成為市場熱銷產品，該機種搭載Qualcomm RB5處理器與FLIR Boson熱影像模組，目前以 OEM 模式向美洲市場提供合作方案，並同步積極拓展歐洲業務。
隨著歐美地區日益重視自主空中平台與民主供應鏈政策，台灣無人機產業迎來全新商機，中光電智能機器人將持續強化研發能量，並持續透過參與國際展會與深化策略合作，將台灣無人機技術推向全球高階應用市場，致力成為全球領先的智能無人機系統解決方案供應商。
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