快訊

三峽北大國小旁重大車禍16人輕重傷 已知3人搶救不治

出任芬蘭代表 林昶佐千字文發聲：對國際事務懷抱使命

研華攜手高通推動 AIoT 物聯網邊緣智慧創新應用落地

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

研華（2395）19日於Computex展會前夕宣布，與高通展開合作，將攜手推動以AI驅動的物聯網（IoT）應用發展。藉由此次合作，研華將成為高通 IoT 生態系中的重要合作夥伴，進一步深入整合高通的尖端技術於研華邊緣運算與AI平台，加速智慧解決方案於多元產業的落地應用。

高通於今年初推出 Qualcomm Dragonwing品牌，提供業界AI運算效能與超低延遲的邊緣運算能力，為產業大規模創新提供全新可能。研華也同步導入Dragonwing 技術，廣泛應用於多樣化的硬體形式與產品線，包括搭載 Qualcomm Dragonwing QCS6490 處理器的嵌入式模組、智慧面板與 AI 攝影機，以及採用 Qualcomm Dragonwing IQ8 與 IQ9 平台的邊緣 AI 系統與機器人控制器。研華將透過這些平台，提供具擴展性與高效能的智慧解決方案，廣泛落實於機器人、智慧製造、醫療、零售與城市基礎建設等應用場域。

為促進開發者創新，高通亦與研華合作，協助其打造以開發者為核心的Edge AI 開發與部署工具鏈。雙方結合研華在嵌入式市場的深厚經驗與高通的強大平台驅動能量（包含 Edge Impulse 與 Foundries.io），並整合研華自有的 EdgeAI SDK，提供無需撰寫程式碼或低程式碼的模型訓練工具與豐富模型資源，協助開發者加速產品上市時程，並高效擴展智慧邊緣應用。

研華嵌入式平台事業群總經理張家豪表示，透過 Dragonwing 平台與研華的 EdgeAI SDK，雙方攜手推動可擴展的智慧邊緣解決方案，加速下一世代 AI 在產業中的落地應用。

高通技術公司汽車、產業暨嵌入式物聯網事業群總經理 Nakul Duggal 指出，基於高通領先的邊緣 AI 與連接能力，結合研華堅實的邊緣運算平台，雙方將共同推動邊緣 AI 的重大創新，協助各產業充分發揮智慧自主系統的潛力，加速多元領域在新一代 AI 應用普及。

高通 研華 AI

延伸閱讀

COMPUTEX科技大咖雲集 聚焦邊緣運算機器人AI新未來

「IC Taiwan Grand Challenge」競賽揭曉，展現台灣晶片創新能量！

關貿網路首季營收年增逾8% 續深化AIoT資安應用

聯電4月營收月增3% 研華減2%

相關新聞

黃仁勳現身美超微演講站台 梁見後大讚AI天才

美超微電腦（Supermicro）創辦人梁見後今天在台發表演講，輝達執行長黃仁勳驚喜現身站台，引起現場觀眾歡呼，梁見後稱...

超微梁見後發表最新DCBBS 黃仁勳到場助陣

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後下午在台北文華東方酒店，為團隊年度活動「Supe...

鴻海砸2.5億歐元 歐洲打造半導體封測廠、投入衛星製造

全球最大的科技製造平台服務公司-鴻海（2317）宣布，和法國Thales SA以及Radiall SA簽訂三...

台積電率半導體供應鏈到屏科 卓榮泰：園區先行產業進入

屏東縣政府今與國家科學及技術委員會，由行政院長卓榮泰宣示，台積電統籌半導體供應鏈進駐屏東科學園區，屏東正式成為大南方半導...

鴻海COPMUTEX秀高階GB300伺服器 人形機器人現身

台北國際電腦展（COMPUTEX）本週登場，鴻海今天下午表示，現場將展示輝達（NVIDIA）最新晶片核心GB300 NV...

高通執行長艾蒙：攜手華碩推出全球最輕AI筆電 在PC市場市占率跳增

高通執行長艾蒙緊接著介紹華碩的代表上台，該名代表說，對於將Snapdragon X晶片導入華碩的產品線，感到相當振奮，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。