黃仁勳現身美超微演講站台 梁見後大讚AI天才

美超微電腦（Supermicro）創辦人梁見後今天在台發表演講，輝達執行長黃仁勳驚喜現身站台，引起現場觀眾歡呼，梁見後稱黃仁勳是「好朋友、AI天才」，並為黃仁勳介紹美超微新一代DLC-2技術。

美超微電腦（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後今天下午在台北文華東方酒店宴會廳舉行SupermicroInnovate 主題演講。

梁見後開場時即對現場觀眾表示，很高興和大家在台北電腦展見面，他也提到，美超微過去3年的營收成長4倍，動能來自液冷技術（DLC）的成熟推進。

梁見後在會中介紹新的資料中心建設模組解決方案（Data Center Building Block Solutions, DCBBS），結合新一代DLC-2技術，有5大升級，包括節電、節水比前一代高達40%，熱量捕獲率高達98%，噪音水平低至50db，還能降低高達20%的資本支出。

梁見後並在開場30分鐘後，介紹驚喜來賓黃仁勳，一開始只是黃仁勳照片出現在大螢幕，隨後本人真實現身站台，引起現場觀眾歡呼，梁見後稱呼黃仁勳是「好朋友、AI天才」，梁見後並在台上為黃仁勳介紹美超微新一代DLC-2技術。

黃仁勳除了大讚That's beautiful，並假裝被不斷推陳出新的設備和技術混淆，還故意誤解梁見後意思，稱其中一台設備為「在那兒（overthere）」，在黃仁勳站台接近尾聲時，黃仁勳也刻意和梁見後開玩笑，暗示他還沒有講完卻被急著送客，親民作風引發現場觀眾和媒體一陣陣笑聲。

黃仁勳提到，12年前，當AI人工智慧首次出現時，它主要關注的是感知和語音辨識，5年前，每個人都開始了解生成式AI，AI現在不僅可以理解內容，還可以產生內容，現在真正的突破是推理AI，大多數人、每個人都應該明白這一點。

他提到，事實上，在過去，生成式人工智慧透過識別關係中的模式和預訓練學習了大量的知識，然後問一個問題，生成式人工智慧會進行一次性通用測試，得到了答案，但大部分知識都涉及大規模技術，眾所周知，智力與思考有關，智力與推理有關，透過推理，可以解決從未了解過的問題。