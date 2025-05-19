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高通強攻資料中心不缺席機器人 與台積電密切合作

中央社／ 台北19日電

台北國際電腦展（COMPUTEX）本週盛大登場，晶片設計大廠高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）今天下午宣示，高通積極布局人工智慧（AI）資料中心處理器（CPU）領域，在機器人領域不會缺席，持續與台積電維持深厚合作。

艾蒙在COMPUTEX主題演講及會後媒體記者會回應提問表示，高通在AI資料中心布局持續進展，例如日前在沙烏地阿拉伯等中東地區宣布合作計畫，短期內將會公布更多在資料中心布局的細節。

艾蒙指出，高通具有2項有利於推動資料中心應用的資產，其一是具有破壞性創新的中央處理器（CPU）架構，任何AI加速晶片都需要CPU架構，另外，在邊緣終端裝置，高通也具備高效能、低功耗的運算能力。

他認為，高通自身開發的矽智財（IP），擴及CPU、繪圖處理器（GPU）、多媒體處理器以及AI技術，可以延伸擴充到各種電子裝置中。艾蒙說，現在高通的CPU和GPU團隊「非常非常忙碌」。

艾蒙指出，人工智慧電腦（AI PC）在AI擴展應用扮演重要角色，新一代軟體開發人工智慧代理（AIagent）也會打破各類電子裝置的邊界，重塑消費電子使用新體驗。

在機器人領域，艾蒙表示，在工業應用機器人，高通正與多家廠商洽商合作，透過高通已在車用晶片領域布局的經驗，整合高效能運算、行動、低功耗等技術。

談到與台積電的合作關係，艾蒙指出，高通長期以來是台積電的重要夥伴之一，高通也是台積電晶圓製造的重要晶片設計客戶，台積電是半導體製造的領先指標廠商，此外，台灣在PC產業一直具有強大的生態體系，高通與台灣的PC廠商和ODM供應鏈具有深厚關係。

外媒今天報導，高通宣布要開發應用在資料中心的客製化CPU，可連結輝達（NVIDIA）的人工智慧晶片。

高通 機器人 台積電 AI

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