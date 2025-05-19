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超微梁見後發表最新DCBBS 黃仁勳到場助陣

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後（右）下午在台北文華東方酒店，發表主題演講，合作夥伴輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳（左）作為「特邀嘉賓」到場為梁見後助陣。記者林伯東／攝影
伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後（右）下午在台北文華東方酒店，發表主題演講，合作夥伴輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳（左）作為「特邀嘉賓」到場為梁見後助陣。記者林伯東／攝影

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後下午在台北文華東方酒店，為團隊年度活動「Supermicro Innovate」發表主題演講，分享資料中心與AI伺服器領域的最新趨勢，合作夥伴輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳作為「特邀嘉賓」到場，兩人攜手發表最新的「數據中心構建模組解決方案（DCBBS）」的消息，吸引各界目光關注。

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後下午在台北文華東方酒店，發表主題演講，分享資料中心與AI伺服器領域的最新趨勢。記者林伯東／攝影
伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後下午在台北文華東方酒店，發表主題演講，分享資料中心與AI伺服器領域的最新趨勢。記者林伯東／攝影
伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後下午在台北文華東方酒店，發表主題演講，分享資料中心與AI伺服器領域的最新趨勢。記者林伯東／攝影
伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後下午在台北文華東方酒店，發表主題演講，分享資料中心與AI伺服器領域的最新趨勢。記者林伯東／攝影
伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後（右二）下午在台北文華東方酒店，發表主題演講，分享資料中心與AI伺服器領域的最新趨勢。記者林伯東／攝影
伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後（右二）下午在台北文華東方酒店，發表主題演講，分享資料中心與AI伺服器領域的最新趨勢。記者林伯東／攝影

黃仁勳 台北文華東方 伺服器

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