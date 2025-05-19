麗臺展示輝達RTX PRO 6000 Blackwell GPU的AI 方案
全球科技盛會COMPUTEX 2025即將登場，AI領導商麗臺（2465）將於南港展覽館2館4樓盛大展出最新輝達（NVIDIA）RTX PRO 6000 Blackwell GPUs與最小的桌上型AI超級電腦—NVIDIA DGX Spark。同時在InnoVEX展區設立GPU-Accelerated AI主題館，聯手新創團隊帶來Physical AI數位孿生與地端AI代理（On-Premise AI Agent）等互動體驗，說明如何讓企業「快速導入AI、創造真實價值」。
麗臺本次展出的焦點，莫過於搭載NVIDIA Blackwell架構的超高階GPU — NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell系列。此系列擁有強化AI工作流程的第五代Tensor核心，相較於前一代，運算吞吐量提升達3倍，並支援混合精度運算，新增FP4支援，同時支援TF32、BF16、FP16、FP8 及 FP6等數據類型，提供AI模型開發的高度靈活性。
值得一提的是，NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition GPU和NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition GPU均搭載 96GB GDDR7 ECC記憶體。而NVIDIA RTX PRO 6000 Max-Q支援4張GPU高密度配置，讓單一工作站即可擁有384GB超龐大GPU記憶體，無論是開發大型語言模型（LLM）、AI代理（AI Agents）還是基於NVIDIA Omniverse的產業和物理AI應用，皆能充分發揮運算效能，釋放 AI 時代的無限潛能，驅動創新突破。
AI開發者、機器人開發人員和學生不容錯過的亮點之一，是個人桌上型AI超級電腦—NVIDIA DGX Spark。NVIDIA DGX Spark搭載NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，在僅150 x 150 x 50.5毫米的機身中，實現高達1,000 AI TOPS的運算效能。
DGX Spark配備128 GB記憶體，預先安裝完整的NVIDIA AI軟體堆疊，支援運行多達2,000億參數的AI 模型，適用最新一代推理人工智慧模型進行原型設計、微調及推論，並可無縫部署至資料中心或雲端。此外，透過內建的NVIDIA ConnectX網路可將兩個DGX Spark串連在一起，以處理多達4,050億個參數的人工智慧模型。
麗臺科技推出的WS650迷你AI工作站，以「極致效能、極簡部署」為核心，一次提供水冷與氣冷雙版本，不需建置機房，翻轉中小企業無法推動AI的既定印象。
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