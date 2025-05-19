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高通執行長艾蒙宣布將擴大Snapdragon X平台影響力 進軍資料中心

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
高通執行長艾蒙下午舉行主題演講與記者會，宣布將進軍資料中心領域。記者曾吉松／攝影
高通執行長艾蒙下午舉行主題演講與記者會，宣布將進軍資料中心領域。記者曾吉松／攝影

台北國際電腦展，高通執行長艾蒙舉行主題演講與記者會，艾蒙展示其推動AI PC生態系的最新成果，與多家全球領導品牌深化合作，橫跨消費、企業、創作、開發與工業應用，持續擴大Snapdragon X平台的影響力。他同時也宣布將進軍資料中心領域。

高通執行長艾蒙下午舉行主題演講與記者會，艾蒙持續展示其推動AI PC生態系的最新成果。記者曾吉松／攝影
高通執行長艾蒙下午舉行主題演講與記者會，艾蒙持續展示其推動AI PC生態系的最新成果。記者曾吉松／攝影
高通執行長艾蒙下午舉行主題演講與記者會，艾蒙展示其推動AI PC生態系的最新成果，與多家全球領導品牌深化合作，橫跨消費、企業、創作、開發與工業應用。記者曾吉松／攝影
高通執行長艾蒙下午舉行主題演講與記者會，艾蒙展示其推動AI PC生態系的最新成果，與多家全球領導品牌深化合作，橫跨消費、企業、創作、開發與工業應用。記者曾吉松／攝影

電腦展 生態

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