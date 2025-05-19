技嘉在COMPUTEX展出從資料中心到邊緣的AI解決方案

全球領先的 IT 與 AI 解決方案品牌技嘉（2376）將於5月20日至23日台北國際電腦展 COMPUTEX 2025，以「全域運算：AI為先 (Omnipresence of Computing: AI Forward)」為主題，延伸技嘉對 AI 時代全域運算力的長期布局。除了完整呈現涵蓋雲端、邊緣到終端的 AI 解決方案，今年更以技術為載體，用運算驅動創新的探索，航向 AI 新紀元。現場將展示資料中心、伺服器、冷卻技術、微型與嵌入式電腦、工作站與個人電腦等產品線來鋪陳從訓練、推論到應用落地的完整布局，呼應品牌對 AI 全面發展的洞察與實踐：唯有強大、高效、可擴展的運算基礎架構，才能持續開拓創新邊界。

技嘉以全面升級的資料中心級解決方案，構築支撐大型語言模型的核心基礎，從硬體到管理軟體、從設計到部署，打造極致效能與極具彈性的運算環境。作為技嘉在資料中心領域的關鍵布局，GIGAPOD 叢集運算平台 與GIGABYTE POD Manager (GPM 軟體平台) 管理平台共同構成本次展區的技術核心。GIGAPOD 整合了運算、儲存、電力及網路系統，兼具高效能與高擴展性，採用4+1櫃的直接液冷技術 (DLC) 方案，用 G4L3 直接液冷伺服器大幅提升冷卻效率，有效冷卻新一代千瓦等級晶片，並透過與合作夥伴的緊密協作，串接廣運及Vertiv In-Row CDU和nVent side car，實機呈現高效能運算及 AI 基礎建設領域的技術成果。

GIGAPOD 展區特別設置AI主播影片，觀展者可透過自然語言對話了解各行各業導入 AI 應用的便利性、並藉此了解算力如何來自於 GIGAPOD 完整軟硬體資料中心解決方案。而作為 GIGAPOD 的智慧中樞，GPM 管理平台整合叢集管理與 AI/HPC 工作負載調度，透過展出的 UI 操作影片，完整呈現其在部署、調度、監控等流程上的靈活與直觀，強化 GIGAPOD 在效能與管理並重的次世代資料中心市場競爭力。

技嘉進一步將解決方案推進至資料中心L12等級的全方位服務，提供從前期諮詢、設計、部署、驗收到後續維運的「一條龍」資料中心建置服務，協助企業大幅降低導入門檻，加速 AI 應用落地。搭配支援 AMD Instinct、Intel Gaudi 3、NVIDIA HGX 等多平台的 AI 伺服器機型與機架系統，展現技嘉在效能密度、擴充彈性與系統整合方面的深厚底蘊，成為 AI 訓練期效能最佳化的最強後盾。

在推動科技突破的過程中，唯有真正強大的運算能量，才能驅動人類持續探索未知，讓想像化為現實。而拓展無限可能的關鍵，就在於不斷挑戰設計與創新技術的極限。GIGABYTE 以領先業界的架構設計，全面支持多樣化的資料中心需求，於現場展示地表最強的機櫃型運算產品、搭載新一代 GPU 平台的超級伺服器，以及針對資料傳輸與儲存應用打造的功能型系統，展現其在高效能運算領域的堅強實力與領航地位。

技嘉現場展示劃世代的 NVIDIA GB300 NVL72 機櫃即運算模組產品，以先進液冷解決方案讓系統內36顆 NVIDIA GraceTM CPUs 及 NVLinkTM 高速串聯起來的72顆 Blackwell Ultra GPUs 效能得以完整發揮，配備 NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC，支援高頻寬網路傳輸，大幅提升大型語言模型推論效率與記憶體容量，實現前所未有的 AI 運算效能突破。

此外，技嘉亦展示兩款符合 OCP 標準的機櫃式系統，體現開放運算的靈活性與高效能潛力。其中，支援 NVIDIA HGX B200 的 8OU 系統搭載 Intel Xeon 處理器，以高效能 GPU 模組打造高速 AI 網路及運算骨幹；而符合 ORv3 標準的 CPU 運算櫃，則運用 JBOD 於緊湊空間中容納大量儲存，展現高密度資料處理能力。