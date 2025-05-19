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技嘉全域運算力科技在COMPUTEX 2025亮相

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
技嘉在台北國際電腦展展示全面升級的資料中心級解決方案。圖／技嘉提供
技嘉在台北國際電腦展展示全面升級的資料中心級解決方案。圖／技嘉提供

IT與AI解決方案品牌技嘉科技將於5月20日至23日台北國際電腦展 COMPUTEX 2025，以「全域運算：AI為先 (Omnipresence of Computing: AI Forward)」為主題，延伸技嘉對 AI 時代全域運算力的長期佈局。除了完整呈現涵蓋雲端、邊緣到終端的 AI 解決方案，今年更以技術為載體，用運算驅動創新的探索，航向 AI 新紀元。現場將展示資料中心、伺服器、冷卻技術、微型與嵌入式電腦、工作站與個人電腦等產品線來鋪陳從訓練、推論到應用落地的完整佈局，呼應品牌對 AI 全面發展的洞察與實踐：唯有強大、高效、可擴展的運算基礎架構，才能持續開拓創新邊界。

技嘉以全面升級的資料中心級解決方案，構築支撐大型語言模型的核心基礎，從硬體到管理軟體、從設計到部署，打造極致效能與極具彈性的運算環境。作為技嘉在資料中心領域的關鍵布局，GIGAPOD叢集運算平台與GIGABYTE POD Manager (GPM 軟體平台) 管理平台共同構成本次展區的技術核心。

技嘉表示，GIGAPOD 整合了運算、儲存、電力及網路系統，兼具高效能與高擴展性，採用4+1櫃的直接液冷技術 (DLC) 方案，用 G4L3 直接液冷伺服器大幅提升冷卻效率，有效冷卻新一代千瓦等級晶片，並透過與合作夥伴的緊密協作，串接廣運及Vertiv In-Row CDU和nVent side car，實機呈現高效能運算及 AI 基礎建設領域的技術成果。

GIGAPOD 展區特別設置AI主播影片，觀展者可透過自然語言對話了解各行各業導入 AI 應用的便利性、並藉此了解算力如何來自於 GIGAPOD 完整軟硬體資料中心解決方案。而作為 GIGAPOD 的智慧中樞，GPM 管理平台整合叢集管理與 AI/HPC 工作負載調度，透過展出的 UI 操作影片，完整呈現其在部署、調度、監控等流程上的靈活與直觀，強化 GIGAPOD 在效能與管理並重的次世代資料中心市場競爭力。

技嘉現場展示的NVIDIA GB300 NVL72 機櫃即運算模組產品，以先進液冷解決方案讓系統內36顆 NVIDIA GraceTM CPUs 及 NVLinkTM 高速串聯起來的72顆 Blackwell Ultra GPUs 效能得以完整發揮，配備 NVIDIA ConnectX®-8 SuperNIC，支援高頻寬網路傳輸，大幅提升大型語言模型推論效率與記憶體容量，實現前所未有的 AI 運算效能突破。

此外，技嘉也展示兩款符合 OCP 標準的機櫃式系統，體現開放運算的靈活性與高效能潛力。其中，支援 NVIDIA HGX™ B200 的 8OU 系統搭載 Intel Xeon 處理器，以高效能 GPU 模組打造高速 AI 網路及運算骨幹；而符合 ORv3 標準的 CPU 運算櫃，則運用 JBOD 於緊湊空間中容納大量儲存，展現高密度資料處理能力。

技嘉在台北國際電腦展展示AI 時代全域運算力的長期布局。圖／技嘉提供
技嘉在台北國際電腦展展示AI 時代全域運算力的長期布局。圖／技嘉提供

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