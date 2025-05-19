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輔信於台北國際電腦展 展示多元智慧應用方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
輔信亮相多款AI新產品。輔信／提供
輔信亮相多款AI新產品。輔信／提供

嵌入式電腦與專業迷你電腦廠商－輔信科技（2405）將於5月20日至23日參加2025年台北國際電腦展，展出主題緊扣智慧運算發展趨勢，聚焦於AI快速導入所帶動的硬體升級需求，將發表多款具備AI加速能力的硬體解決方案，涵蓋AI迷你電腦、AI嵌入式工業電腦與觸控式工業電腦等產品，為企業在智慧應用部署與邊緣運算落地提供穩定可靠的硬體基礎。

輔信表示，企業對AI應用的期待已逐步從探索「可能性」邁向實現「執行力」，而產品是否具備足夠的效能、擴充彈性與部署穩定性，已成為AI部署導入的評估關鍵。因此，輔信不僅持續強化自有產品線，亦攜手系統方案商、軟體夥伴與學研單位，共同展示多樣化應用場景，呈現輔信邊緣AI硬體平台在智慧物聯網、智慧城市、智慧醫療與企業AI應用中的價值。

輔信自去年底推出首波AI PC產品以來，前三款機種已於2025年第1季啟動出貨，並投入多項智慧應用場景。隨著AI需求在企業端持續擴展，市場對於具備AI加速能力的硬體平台亦逐步浮現明確需求輪廓。此次於COMPUTEX發表的全新AI電腦系列預計將於今年第3季陸續量產出貨。

展出亮點應用方案：

由台北科技大學 SPIE 實驗室打造的LiDAR 與影像融合感測系統，整合 LiDAR、IMU 與攝影機的即時資料，並結合輔信的 AI 迷你電腦與嵌入式工業電腦平台，運用先進的點雲拼接與外參校正技術，生成高密度彩色點雲，精準重建三維空間資訊。此技術可應用於多種場域，包括都市圖資建置、建築與施工現場的空間紀錄，以及智慧城市與智慧交通中的空間導航與自主定位等。

AI智慧穿戴醫療裝置：

由台北科技大學 SoundSage 技術團隊開發的 AbSound，是一款運用先進 AI 演算法的智慧穿戴裝置，可在進食過程中即時監測腹部聲音，分析飽足感、營養狀況與潛在健康風險。透過數位聽診器搭配輔信 AI 迷你工作站進行資料運算，並結合跨平台應用程式，協助照護者與醫療人員即時掌握生理數據、獲得智能警示與個人化建議，推動預防式照護落實。

AI藥物設計平台：

清華大學（NTHU）與Praexisio團隊共同開發的AI輔助藥物設計與基因病變預測系統。藉由高效能GPU整合的系統，來支援分子模擬與預測建模，提供藥物重定位功能，協助發掘現有藥物的新應用，並透過整合蛋白質動態特性與其他特徵，用來分析基因變異對健康的影響，設計上兼顧運算效率與醫療隱私保護。

企業智慧化管理解決方案：

輔信策略軟體夥伴 M4ORE 所開發的 AI 管理解決方案，協助企業高效導入與掌控 AI 應用，涵蓋三大模組：智慧商務助理支援文件問答、翻譯與會議摘要，可節省多達 50% 處理時間，並以本地運行保障資料隱私；AI 快速部署工具內建多種模型與 API，免寫程式、五步驟即可上手，部署效率提升達 70%；AI 資源管理平台整合 GPU、模型與任務排程，自動化流程、降低成本，強化企業對 AI 基礎資源的掌控力與運用效益。

工業電腦 AI

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