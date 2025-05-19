研華主題論壇登場 科技巨擘共探AI與邊緣運算未來潛能

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）19日於台北中油國光廳盛大舉行「Edge Computing & WISE-Edge in Action」主題論壇，為研華COMPUTEX 2025系列活動正式揭開序幕。本次論壇分為中、英文兩大場次，匯集生態系夥伴及業界領袖，共吸引海內外近兩千人次實體參與，另透過線上直播方式與全球觀眾分享精采內容。研華劉克振董事長親臨論壇並號召國際級講者齊聚一堂，包括來自NVIDIA、Qualcomm、NXP 及Microsoft等指標科技大廠高階主管以及多名產業領袖專家，共同分享AI與邊緣運算的實戰經驗與應用成果，深入剖析最新雲端偕同趨勢、平台整合策略及軟硬體整合技術，如何普及至各行業應用並加速產業數位轉型。

研華董事長劉克振與前Google台灣董事總經理簡立峰，於首場論壇對談中探討AI從雲端走向邊緣的趨勢，強調「Agentic AI」將以更低延遲、更高彈性滿足即時應用需求。面對這波轉型，研華期待以「軟硬整合」策略，透過 WISE-Edge 平台加速AI在邊緣端的落地，並深化與雲端、軟體與設備夥伴的合作，進而打造跨域智慧生態圈，實現AI商轉與規模化，驅動產業智慧升級。

研華嵌入式事業群總經理張家豪與高通技術公司汽車、產業暨嵌入式物聯網事業群總經理Nakul Duggal，則於論壇中分享邊緣AI技術發展對產業應用的深遠影響，以及在市場對於即時運算與智慧化的需求增長下，邊緣AI如何成為推動自動化系統與機器人發展的關鍵。研華與高通雙方同時發表多項合作計畫，未來將共同打造具自主決策能力的邊緣智能架構，持續致力於硬體平台、軟體整合與應用生態建構，加速實踐邊緣 AI 願景。

研華智能系統事業群總經理蔡淑妍、NVIDIA 機器人與邊緣 AI 副總裁 Deepu Talla，以及 Deloitte Tohmatsu Consulting LLC 亞太區智慧工廠業務負責人John Yasunori Yamamoto 進行三方對談，探討企業在導入邊緣AI過程中，如何成功部署並穩定運行已訓練模型。Deepu分享AI運算推動從推論走向自主智能的進程，蔡淑妍強調研華以模組化平台加速AI部署與擴展，John則從整合視角剖析AI規模導入的關鍵，實現營運效益最大化。

隨著邊緣運算與AI加速發展，企業亟需軟硬整合方案以實現技術落地與商業價值。研華嵌入式事業群副總經理楊宏理擔任座談主持，邀請研華WISE-Edge首席軟體架構師黃思瑋及Nagarro執行長 Manas Human以WISE-Edge為例，強調從邊緣設備到軟體架構的整合優勢，助力企業加速智能轉型，亦分享系統整合商在邊緣AI實際落地案例中的洞見與產業機會。

零一萬物CEO、創新工場董事長李開復博士，以「全球視角下的生成式AI展望」為題，指出以生成式 AI驅動的AI 2.0是有史以來最偉大的科技革命與平臺革命。「慢思考」推理模型開啟了「AI 教AI」時代，模型精進運算的速度會進一步加快，與此同時模型推理成本的下降速度一年高達十倍之多，今年我們將會迎來AI-First應用的爆發期。另一方面，大模型也正加速「瘦身上端」，未來端側模型與邊緣計算硬體共生共進，有望帶來萬億級產業機會。

緊接著，研華董事長劉克振與智次方物聯網創辦人彭昭對談，描繪邊緣運算與工業智能的未來藍圖。彭昭指出，工業智能正從雲端走向邊緣，並邁向具自主決策能力的智能體型態。雙方也探討如何透過生態系建構與場景微調，加速AI在製造現場落地。劉董事長表示，研華將以WISE-Edge平台為核心，整合高效能伺服器與邊緣設備，打造可規模化推廣的智慧工業應用。

研華物聯網自動化事業群副總經理林清波、嵌入式物聯網事業群副總經理蘇高源、WISE-Edge 軟體中心首席軟體架構師黃思瑋等三位代表，則於中文場次論壇中與 NXP 客戶技術支持部門技術總監王致舜、微軟商務事業群總經理李光耀等多位專家，對談分享如何以端到雲全棧式融合創新，並通過研華 WISE-Edge 平台加速邊緣AI部署及優化推論技術。專家強調，在異質運算與多樣化應用需求下，晶片、邊緣硬體和雲端的技術發展至為關鍵。雲端與邊緣軟體架構整合，能在「雲端下放」與「邊緣偕同」需求下實現更高效的雲邊協同應用，助力企業實現智慧轉型。