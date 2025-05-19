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安謀（Arm）高峰演講 剖析從雲端到邊緣的市場潛力

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
Arm資深副總柏基（Chris Bergey），在演說中探討如何透過高效能的運算架構、開放的生態系與最佳化的軟體設計，有效提升運算效率並實現AI的永續發展，確保AI能在未來持續普及、靈活擴展，以發揮其無限的潛力。記者林俊良／攝影
Arm資深副總柏基（Chris Bergey），在演說中探討如何透過高效能的運算架構、開放的生態系與最佳化的軟體設計，有效提升運算效率並實現AI的永續發展，確保AI能在未來持續普及、靈活擴展，以發揮其無限的潛力。記者林俊良／攝影

COMPUTEX 2025將於明天登場，開展前夕，安謀（Arm）今天下午舉辦前瞻技術高峰演講，由Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey演講，剖析從雲端到邊緣的市場潛力。

Arm資深副總柏基（Chris Bergey），以「雲端至邊緣：共築在Arm架構上的人工智慧發展」為題分享觀點，剖析從雲端到邊緣的市場潛力與商機，以及半導體產業如何攜手合作，邁向下一個AI世代。

在演說中探討如何透過高效能的運算架構、開放的生態系與最佳化的軟體設計，有效提升運算效率並實現AI的永續發展，確保AI能在未來持續普及、靈活擴展，以發揮其無限的潛力。

Arm資深副總柏基（Chris Bergey）舉辦前瞻技術高峰演講。記者林俊良／攝影
Arm資深副總柏基（Chris Bergey）舉辦前瞻技術高峰演講。記者林俊良／攝影

雲端 Computex Arm AI

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