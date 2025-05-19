雲達大秀輝達GB300 NVL72機櫃等新品 衝刺代理AI與實體AI動能

廣達（2382）集團旗下雲達科技（QCT）今年將在台北國際電腦展展出多項由輝達（NVIDIA）加速的基礎設施，包括機櫃級NVIDIA GB300 NVL72系統、QCT QoolRack側車式（Sidecar）液冷解決方案、QCT AI POD解決方案及數位孿生等應用，推動生成式AI、代理AI與實體AI發展。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，雲達與輝達密切合作，致力於突破AI極限，在COMPUTEX 2025展示許多加速運算系統與整合解決方案，並期待與輝達一同推動AI的未來。

輝達企業平台副總Chris Marriott表示，AI正在改變各行各業，推動對可擴展、高安全性基礎設施的需求，藉此實現實體AI與代理AI應用，輝達與雲達科技一同運用加速運算及軟體，協助企業打造AI工廠，達到前所未見的生產力與效率。

雲達今年COMPUTEX展示亮點包括支援最新輝達平台的QuantaGrid伺服器，採用氣冷的QuantaGrid D75H-10U和採用液冷的QuantaGrid D75L-2U，都是基於HGX平台的全新NVIDIA HGX B300 NVL8系統，為AI和HPC運算需求提供終極彈性及性能。

雲達也將展出NVIDIA GB300 NVL72機櫃，配備18台QuantaGrid D75U-1U，支援由4顆NVIDIA Blackwell Ultra GPU和2顆NVIDIA Grace CPU所組成的NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra超級晶片，在AI運算FLOPS上，相較前代GB200 NVL72效能提升1.5倍。

雲達的GB300 NVL72整合4顆NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC，每顆提供800 Gb/s的網路連線和1顆NVIDIA BlueField-3 DPU，實現雲端多租戶服務、加速資料存取和即時偵測威脅。

此外，NVIDIA NVLink交換機將整櫃72顆GPU無縫整合成一顆巨大的GPU。此機櫃級平台採用全液冷設計，專為AI推理時代打造，可為測試時擴展和推理工作負載提供最佳效能。

雲達同時展出QCT QoolRack側車式液冷解決方案，專為滿足次世代AI基礎設施的高散熱需求而設計，完全相容雲達所生產的NVIDIA GB300 NVL72機櫃與配備其他NVIDIA HGX 8-GPU的AI伺服器機櫃。

除了硬體系統，雲達科技也將展出QCT AI POD、企業AI雲、5G等解決方案，運用多項NVIDIA技術實現代理AI、生成式AI與數位孿生應用案例，滿足AI、雲端和5G工作負載需求。