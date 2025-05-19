快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

研華攜手高通 加速推動AIoT物聯網邊緣智慧創新

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華嵌入式事業群總經理張家豪(右)與高通技術公司汽車、產業暨嵌入式物聯網事業群總經理Nakul Duggal(左)，於論壇中同時發表多項合作計畫，進一步深入整合高通的尖端技術於研華邊緣運算與AI平台，加速智慧解決方案於多元產業的落地應用。研華／提供
研華嵌入式事業群總經理張家豪(右)與高通技術公司汽車、產業暨嵌入式物聯網事業群總經理Nakul Duggal(左)，於論壇中同時發表多項合作計畫，進一步深入整合高通的尖端技術於研華邊緣運算與AI平台，加速智慧解決方案於多元產業的落地應用。研華／提供

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）19日於Computex展會前夕宣布，與全球領先的裝置端 AI、運算與連接技術創新全球領導者高通技術公司展開合作，攜手推動以 AI 驅動的物聯網 (IoT) 應用發展。藉由此次合作，研華將成為高通 IoT 生態系中的重要合作夥伴，進一步深入整合高通的尖端技術於研華邊緣運算與 AI 平台，加速智慧解決方案於多元產業的落地應用。

高通於今年初推出 Qualcomm Dragonwing產品品牌，提供業界領先的 AI 運算效能與超低延遲的邊緣運算能力，為產業大規模創新提供全新可能。研華也同步導入 Dragonwing 技術，廣泛應用於多樣化的硬體形式與產品線，包括搭載 Qualcomm Dragonwing QCS6490 處理器的嵌入式模組、智慧面板與 AI 攝影機，以及採用 Qualcomm Dragonwing IQ8 與 IQ9 平台的邊緣 AI 系統與機器人控制器。研華將透過這些平台，提供具擴展性與高效能的智慧解決方案，廣泛落實於機器人、智慧製造、醫療、零售與城市基礎建設等應用場域。

為促進開發者創新，高通亦與研華合作，協助其打造以開發者為核心的 Edge AI 開發與部署工具鏈。雙方結合研華在嵌入式市場的深厚經驗與高通的強大平台驅動能量（包含 Edge Impulse 與 Foundries.io），並整合研華自有的 EdgeAI SDK，提供無需撰寫程式碼或低程式碼的模型訓練工具與豐富模型資源，協助開發者加速產品上市時程，並高效擴展智慧邊緣應用。

「我們非常榮幸能與高通展開更深層的合作，」研華嵌入式平台事業群總經理張家豪表示：「透過 Dragonwing 平台與研華的 EdgeAI SDK，雙方攜手推動可擴展的智慧邊緣解決方案，加速下一世代 AI 在產業中的落地應用。」

高通技術公司汽車、產業暨嵌入式物聯網事業群總經理 Nakul Duggal 表示：「我們非常高興能與在物連網與嵌入式運算領域具領導地位的研華公司深化合作。基於高通領先的邊緣 AI 與連接能力，結合研華堅實的邊緣運算平台，我們將共同推動邊緣 AI 的重大創新，協助各產業充分發揮智慧自主系統的潛力，加速多元領域在新一代 AI 應用普及。」

本次合作展現研華與高通在邊緣智慧領域的共同願景 - 以 AI、連網與可擴展開發生態系為核心，驅動未來邊緣智慧發展，協助產業加速轉型創新步伐，全面釋放智慧自主系統在邊緣端的無限可能。

高通 研華 AI

延伸閱讀

COMPUTEX科技大咖雲集 聚焦邊緣運算機器人AI新未來

關貿網路首季營收年增逾8% 續深化AIoT資安應用

聯電4月營收月增3% 研華減2%

研華營收／4月年增28.97% 第2季業績持續向上

相關新聞

鴻海砸2.5億歐元 歐洲打造半導體封測廠、投入衛星製造

全球最大的科技製造平台服務公司-鴻海（2317）宣布，和法國Thales SA以及Radiall SA簽訂三...

台積電率半導體供應鏈到屏科 卓榮泰：園區先行產業進入

屏東縣政府今與國家科學及技術委員會，由行政院長卓榮泰宣示，台積電統籌半導體供應鏈進駐屏東科學園區，屏東正式成為大南方半導...

鴻海COPMUTEX秀高階GB300伺服器 人形機器人現身

台北國際電腦展（COMPUTEX）本週登場，鴻海今天下午表示，現場將展示輝達（NVIDIA）最新晶片核心GB300 NV...

高通執行長艾蒙：攜手華碩推出全球最輕AI筆電 在PC市場市占率跳增

高通執行長艾蒙緊接著介紹華碩的代表上台，該名代表說，對於將Snapdragon X晶片導入華碩的產品線，感到相當振奮，包...

黃志芳：AI以驚人速度改變產業格局 台灣扮演關鍵角色

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將在明（20）日於南港展覽館1、2館盛大登場，外貿協會董事長黃志芳...

AI機器人題材鈍化 台股賣壓沉重下跌319點

美中關稅戰降溫，台股已回到美國實施對等關稅前的位階，加上台北國際電腦展AI與機器人題材已領先反映，台股上週已大漲928點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。