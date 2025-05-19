四大科技廠前進WAVE 2025 搶攻AI應用商機

亞太區最具規模與影響力的AI盛會—WAVE 2025（World AI Vision Exhibition），即將於今年7月31日至8月2日於台北世貿一館盛大舉行，看好AI龐大商機，緯創（3231）集團旗下緯謙科技、聯華神通集團旗下神通資訊科技、凌群電腦及意藍資訊等四大科技廠商，皆將參與此盛會，展出包含AI Agent、金融業培練機器人、智慧製造、智慧醫療等多元人工智慧應用。

WAVE 2025主打「Connecting Worlds, Visualizing Futures」，展示4大垂直領域與4大AI科技展區。其中，4大AI技術專區，涵蓋AI核心與硬體區、邊緣與雲端運算專區、語言模型專區、視覺辨識專區；在4大垂直應用專區部分，包含智慧製造區、健康與生活區、金融暨數位行銷區及智慧移動區。

緯謙科技為緯創集團旗下子公司，代理Microsoft、Oracle等國際領導品牌之雲端與軟體服務。緯謙本次展會著重於「智慧製造、智慧醫療、智慧零售」三大主題，將於AI核心與硬體區展出，探索Agentic AI如何賦能製造業數位轉型、AI如何將繁瑣的醫療流程自動化、並以AI打造企業大腦。

凌群電腦則以「Systalker多模態智慧助理，讓AI再進化」為主題。凌群表示，讓AI不再只是文字對話，Systalker正式上線，整合 HPE地端的AI Server與Azure雲端資源，結合語音、文字、圖像等多模態技術，為醫療、民眾與企業場景帶來嶄新體驗。

意藍資訊則將展出AI Model - 企業專屬 GenAI 模型服務。AI Model以eLAND GOAT大語言模型為基礎，訓練並建置出更適應特定企業/組織營運所需之專屬模型，滿足企業想要快速導入大語言模型的各類需求。此外，意藍資訊亦將展出台灣最大社群聲量與口碑資料庫- OpView；緯謙科技、凌群電腦及意藍資訊今年參與WAVE，將於4大AI技術專區展出。

神通資訊科技本次將於4大垂直應用專區中的金融暨數位行銷區展出，將攜手同集團的伺服器大廠神雲科技，打造一系列創新軟硬體解決方案，助力金融業跨入全新AI新時代。