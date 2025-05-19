快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

仁寶推出CGA-QX量子運算平台 加速推動量子計算應用

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

仁寶（2324）積極衝刺量子運算應用，19日宣布推出結合輝達（NVIDIA）CUDA-Q函式庫的CGA-QX運算平台，加速研究人員開發量子計算應用，仁寶同時也與馬偕紀念醫院、屏東大學簽署策略合作備忘錄，共同籌劃AI及量子啟發運算驅動的精準醫療解決方案。

仁寶表示，採用仁寶CGA-QX平台，研究人員可利用Compal GPU Annealer大規模運算量子啟發演算法，同時可利用NVIDIA CUDA-Q函式庫計算複雜的量子程式，深入分析以加速開發有用的演算法，突破量子運算界限。

仁寶執行副總彭聖華表示，結合NVIDIA CUDA-Q模擬大規模量子運算與GPU加速運算技術，可有效解決產業界面臨的各種最佳化問題，例如在生醫領域，CGA-QX能加速化合物分子作用分析計算，精準預測篩選候選化合物，有效提升化合物實驗成功率，仁寶與馬偕紀念醫院目前正攜手合作，以提升臨床上腫瘤治療用藥的成功率。

仁寶也宣布，與馬偕紀念醫院、屏東大學正式簽署策略合作備忘錄，三方將共同籌劃AI及量子啟發運算驅動的精準醫療解決方案，開發多項創新計畫。馬偕醫院同時將運用其新建置的NVIDIA B200運算資源，加速計算與資料分析，提升臨床診療效能。

彭聖華表示，仁寶深耕高效能運算與智慧解決方案多年，此次結盟馬偕醫院，將仁寶在AI訓練、量子啟發及系統整合的技術能量，與馬偕醫院臨床資源結合，確保創新技術能夠在臨床現場真正應用，未來三方將進一步深化合作，共同發表臨床與技術成果。

馬偕醫院 仁寶 NVIDIA

延伸閱讀

輝達超前部署量子運算 傳深入洽談投資新創PsiQuantum

仁寶終於出席「兆元宴」！上周資金先行卡位爆天量今漲2％多 市場意見分歧

AI需求雜音紛沓之際 兩大主權基金大賣代工股

仁寶、高通投身智慧教學 首款「AI 電子白板」電腦展登場

相關新聞

鴻海砸2.5億歐元 歐洲打造半導體封測廠、投入衛星製造

全球最大的科技製造平台服務公司-鴻海（2317）宣布，和法國Thales SA以及Radiall SA簽訂三...

台積電率半導體供應鏈到屏科 卓榮泰：園區先行產業進入

屏東縣政府今與國家科學及技術委員會，由行政院長卓榮泰宣示，台積電統籌半導體供應鏈進駐屏東科學園區，屏東正式成為大南方半導...

鴻海COPMUTEX秀高階GB300伺服器 人形機器人現身

台北國際電腦展（COMPUTEX）本週登場，鴻海今天下午表示，現場將展示輝達（NVIDIA）最新晶片核心GB300 NV...

高通執行長艾蒙：攜手華碩推出全球最輕AI筆電 在PC市場市占率跳增

高通執行長艾蒙緊接著介紹華碩的代表上台，該名代表說，對於將Snapdragon X晶片導入華碩的產品線，感到相當振奮，包...

黃志芳：AI以驚人速度改變產業格局 台灣扮演關鍵角色

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將在明（20）日於南港展覽館1、2館盛大登場，外貿協會董事長黃志芳...

AI機器人題材鈍化 台股賣壓沉重下跌319點

美中關稅戰降溫，台股已回到美國實施對等關稅前的位階，加上台北國際電腦展AI與機器人題材已領先反映，台股上週已大漲928點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。