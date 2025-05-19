仁寶推出CGA-QX量子運算平台 加速推動量子計算應用

仁寶（2324）積極衝刺量子運算應用，19日宣布推出結合輝達（NVIDIA）CUDA-Q函式庫的CGA-QX運算平台，加速研究人員開發量子計算應用，仁寶同時也與馬偕紀念醫院、屏東大學簽署策略合作備忘錄，共同籌劃AI及量子啟發運算驅動的精準醫療解決方案。

仁寶表示，採用仁寶CGA-QX平台，研究人員可利用Compal GPU Annealer大規模運算量子啟發演算法，同時可利用NVIDIA CUDA-Q函式庫計算複雜的量子程式，深入分析以加速開發有用的演算法，突破量子運算界限。

仁寶執行副總彭聖華表示，結合NVIDIA CUDA-Q模擬大規模量子運算與GPU加速運算技術，可有效解決產業界面臨的各種最佳化問題，例如在生醫領域，CGA-QX能加速化合物分子作用分析計算，精準預測篩選候選化合物，有效提升化合物實驗成功率，仁寶與馬偕紀念醫院目前正攜手合作，以提升臨床上腫瘤治療用藥的成功率。

仁寶也宣布，與馬偕紀念醫院、屏東大學正式簽署策略合作備忘錄，三方將共同籌劃AI及量子啟發運算驅動的精準醫療解決方案，開發多項創新計畫。馬偕醫院同時將運用其新建置的NVIDIA B200運算資源，加速計算與資料分析，提升臨床診療效能。

彭聖華表示，仁寶深耕高效能運算與智慧解決方案多年，此次結盟馬偕醫院，將仁寶在AI訓練、量子啟發及系統整合的技術能量，與馬偕醫院臨床資源結合，確保創新技術能夠在臨床現場真正應用，未來三方將進一步深化合作，共同發表臨床與技術成果。