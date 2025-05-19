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台積電率半導體供應鏈到屏科 卓榮泰：園區先行產業進入

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
行政院長卓榮泰今到屏東宣示，將由台積電統籌半導體供應鏈進駐屏東科學園區，屏東正式成為大南方半導體「Ｓ廊帶」關鍵節點，卓榮泰說，供應鏈廠商進駐能啟動下一波擴大內需及高科技發展。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰今到屏東宣示，將由台積電統籌半導體供應鏈進駐屏東科學園區，屏東正式成為大南方半導體「Ｓ廊帶」關鍵節點，卓榮泰說，供應鏈廠商進駐能啟動下一波擴大內需及高科技發展。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今與國家科學及技術委員會，由行政院長卓榮泰宣示，台積電統籌半導體供應鏈進駐屏東科學園區，屏東正式成為大南方半導體「Ｓ廊帶」關鍵節點，卓榮泰說，供應鏈廠商進駐能啟動下一波擴大內需及高科技發展。

卓榮泰表示，半導體供應鏈將以台灣為主體，「保持領先」及「根留台灣」是最重要目標。高鐵特定區以屏東科學園區為中心，加上科技產業園區、運動休閒園區、屏科實驗中學等，高屏二快交通部將明年年底動工，還有高鐵南延、小港機場增建航廈，把交通弄好，對外產業供應就會好。

「園區先行，產業進入，交通馬上就到！」卓榮泰說，形成完整產業生活圈後，讓大南方新矽谷成為南向重要門戶、走向世界重要基地。

卓榮泰也向供應鏈廠商喊話，台灣目前水、電都沒有問題，這裡土地、人才也沒有問題，政府會考慮各個產業需求，透過勞動部全國勞工政策大調整，盡量啟用國內優秀本地人才或引進移工，協助廠商人力不虞匱乏。

「屏科矽世代 鏈動大南方」今啟動典禮在屏東縣政府大禮堂舉行，晶圓造型啟動版象徵高科技產業落腳屏東。行政院長卓榮泰率國科會主任委員吳誠文、國科會南科管理局局長鄭秀絨參加，台積電二名副總經理莊子壽、李文如也出席，加上200多名產官學業界人士共襄盛舉，共同見證半導體產業鏈深耕屏東。

台積電副總經理莊子壽說，這座專區是台灣第一個以建設晶元廠廠房及設施為核心產業聚落，這座專區將群聚建廠高階材料、元件、系統設計、模組製造、標準認證等廠商，期待這座專區成為全球的建廠中心，為全球半導體產業發展挹注「Made in Taiwan」的動能。

「5月19日是屏東的幸運日，對屏東意義非凡」，縣長周春米說，兩年前的今天，見證屏東科學園區的動土典禮；今天，屏東再迎歷史時刻，台積電半導體供應鏈正式進駐屏東科學園區，象徵「半導體S廊帶」延伸至最南端，開啟屏東科技新時代。

國科會南科管理局局長鄭秀絨說，屏東科學園區內28公頃半導體供應鏈專區，由台積電統籌整體規畫，目前有10家供應鏈廠商承諾要進駐，園區下半年將審查廠商資格，再由台積電就每家廠商適合區位做配置，預計明年下半年動工。台積電則會興建辦公大樓，將進行檢驗測試、製程改善等，協助供應鏈技術創新及提升，維持國家半導體領先地位。

行政院長卓榮泰（右八）、屏東縣長周春米（右七）今宣布，將由台積電統籌規畫半導體產業鏈進駐屏東科學園區。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰（右八）、屏東縣長周春米（右七）今宣布，將由台積電統籌規畫半導體產業鏈進駐屏東科學園區。記者劉星君／攝影

台積電 卓榮泰 半導體

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