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威剛科技攜企業儲存品牌TRUSTA 強勢登場COMPUTEX 2025

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛（3260），以「Advancing AI Innovation」為題，攜手旗下企業級儲存新品牌TRUSTA、工業級嵌入式存儲領導品牌「威剛工控」與電競效能品牌XPG，參與台北國際電腦展，其中，將亮相專為 AI 伺服器與資料中心打造的高效節能SSD

威剛指出，全新企業級儲存品牌TRUSTA將於「人工智慧運算區」首度亮相，發表專為 AI 伺服器與資料中心打造的高效節能 SSD，現場同時展示應用於邊緣運算、全生命周期監控與穩定高效的工業解決方案；以及符合 JEDEC 標準的 DDR5 LPCAMM2 記憶體模組，展現在AI PC領域的技術實力。

「智慧生活區」展出ADATA攜手輝達（NVIDIA）與研華（2395）推出的AI自主移動機器人，展現AI前瞻布局與落地應用，同時也推出包括支援Thunderbolt 5的外接SSD、與具備指紋辨識和磁吸充電的創新設計多款行動儲存新品。「電競生活區」，XPG發表兩款全新 NVIDIA SFF-Ready 官方認證機殼，電源供應器及先進散熱方案，並展出全新電競椅，打造沉浸式次世代玩家體驗。

隨著AI時代全面來臨，企業級SSD需求加速成長．威剛正式推出全新企業儲存品牌TRUSTA，專為伺服器與資料中心打造，強調創新、效能與穩定，提供高效且節能的SSD解決方案，奠定AI伺服器與企業運算的資料基礎。

本次Computex，TRUSTA發表T7與T5兩大系列，分別鎖定AI主流應用與伺服器可靠儲存。T7系列皆具備高耐用度與穩定性，特別適用於AI、機器學習、虛擬化等高效運算工作負載。

其中，T7P5系列為TRUSTA首款PCIe Gen5企業級SSD，具備高達13,500/ 10,400 MB/s的讀寫速度，容量範圍涵蓋1.92TB至15.36TB，並提供U.2、E1.S（9.5mm / 15mm / 25mm）、E3.S等多種外型尺寸選擇，且可支援FDP（Flexible Data Placement）資料彈性放置功能。此外，同步推出的T7P4 PCIe Gen4 SSD，採用U.2接口，讀寫速度達7,400 / 5,050 MB/s，容量最高7.68TB。

T5系列則包含 T5P4B、T5S3B 與 T5S3等三個機型，分別採用PCIe Gen4與SATA III介面，強調可靠儲存，為企業伺服器提供高效、安全、穩定的最佳選擇，確保營運系統無間斷運作。其中T5P4B、T5S3B專為企業級Boot Device需求打造，結合效能、可靠性與優異成本效益，確保系統啟動快速、運作穩定。

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