群聯6奈米AI運算型SSD方案E28 勇奪COMPUTEX 2025 Best Choice金獎
NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299） 於2025年COMPUTEX台北國際電腦展嶄露鋒芒，旗下「全球首款6奈米AI運算型SSD控制晶片及模組E28」一舉奪下大會最高榮譽Best Choice Award 金獎，成為全球業界矚目的焦點。
執行長潘健成表示，感謝Best Choice Award主辦單位對這項技術的肯定，能榮獲金獎，是對群聯長期深耕NAND控制晶片與NAND儲存模組整合技術的高度認可。
潘健成指出，這款全球首創具備AI運算力的SSD方案，不僅重新定義SSD儲存與AI運算的界線，更象徵群聯有能力透過核心技術，協助AI從資料中心擴展至各種邊緣裝置，實現真正的AI民主化，未來，群聯將持續投入AI與NAND儲存整合技術的研發，結合其在全球NAND儲存控制晶片產業的領先地位，帶動AI硬體基礎建設全面革新，盼望成為全球AI運算時代的重要推手之一。
群聯分析，隨著大語言模型（LLM）規模持續快速膨脹，AI訓練對GPU與高頻寬記憶體（HBM）的需求日益增加，形成邊緣AI發展的全球性硬體瓶頸。群聯電子自2024年起即看準產業痛點，率先推出aiDAPTIV+ 1.0 技術，透過專利架構 aiDAPTIV+ Link 將訓練資料分段儲存於 aiDAPTIVCache（群聯產品代號AI 100），讓相同硬體資源可運行更大型的LLM模型，有效突破傳統運算瓶頸。
歷經一年持續創新研發，群聯於2025年正式推出aiDAPTIV+ 2.0 技術，並整合本次奪獎的「全球首款6奈米AI運算型SSD方案E28」，使原本僅用於儲存的SSD模組晉升為具備運算能力的「運算型儲存（Computational Storage）」，大幅提升整體系統運算效能。
群聯說明，以搭載4張NVIDIA RTX 4090 顯示卡的AI訓練工作站為例，訓練Llama 2-70B大型語言模型時，採用aiDAPTIV+ 1.0技術的訓練效能為519 token/s，而升級至aiDAPTIV+ 2.0並整合E28運算型SSD後，訓練效能大幅躍升至971 token/s，效能提升堪比 aiDAPTIV+ 1.0 的 187%，充分展現了群聯在技術突破的持續精進。
根據群聯內部測試數據顯示，該E28方案在AI模型微調任務中可有效節省約九成的訓練成本，並展現極佳的經濟性與可行性，為AI邊緣運算與企業級AI部署提供高性價比選擇，有助強化與國際AI生態圈中的部署彈性與應用多元性。
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