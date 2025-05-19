聽新聞
0:00 / 0:00
高通執行長艾蒙：攜手華碩推出全球最輕AI筆電 在PC市場市占率跳增
高通執行長艾蒙緊接著介紹華碩的代表上台，該名代表說，對於將Snapdragon X晶片導入華碩的產品線，感到相當振奮，包括全球最輕巧的14吋Copilot+ PC—ASUS Zenbook A14。
艾蒙則說，非常感激與華碩的合作，雙方正攜手邁入人工智慧（AI）新時代，這一切才剛開始。
艾蒙說，這一年來高通非常忙碌，成果也令人滿意。目前已有85款以上的Snapdragon X系列裝置問世或正在開發中，預計明年將達100款，進展令人振奮。
他說，高通在上一季財報中曾提到，許多新進入PC市場的品牌往往需花費七至九年才能達到10%的市占率，而我們在美國零售市場與歐洲前五大市場推出後，市占率已達約9%，進展超乎預期。這說明只要有好的平台，就能打造出色的裝置。
艾蒙說，高通的目標是讓AI無所不在，導入所有裝置。AI將改變人機互動方式，也讓「跨裝置體驗」變得更重要。他說，在不同裝置之間的「脈絡」與行為模式，將決定AI如何幫助世人提升創造力與生產力。
他說，這就是高通期望的轉變。不僅是啟動一波AI升級潮，更是重新定義人們如何工作、創造與娛樂。要實現這一切，必須仰賴整個生態系的合作：不只是半導體產業，還包括終端裝置與應用程式開發商。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言