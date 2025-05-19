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高通執行長艾蒙：攜手華碩推出全球最輕AI筆電 在PC市場市占率跳增

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
高通執行長艾蒙也說，正與華碩擴大在AI產品的合作。路透
高通執行長艾蒙也說，正與華碩擴大在AI產品的合作。路透

高通執行長艾蒙緊接著介紹華碩的代表上台，該名代表說，對於將Snapdragon X晶片導入華碩的產品線，感到相當振奮，包括全球最輕巧的14吋Copilot+ PC—ASUS Zenbook A14。

艾蒙則說，非常感激與華碩的合作，雙方正攜手邁入人工智慧（AI）新時代，這一切才剛開始。

艾蒙說，這一年來高通非常忙碌，成果也令人滿意。目前已有85款以上的Snapdragon X系列裝置問世或正在開發中，預計明年將達100款，進展令人振奮。

他說，高通在上一季財報中曾提到，許多新進入PC市場的品牌往往需花費七至九年才能達到10%的市占率，而我們在美國零售市場與歐洲前五大市場推出後，市占率已達約9%，進展超乎預期。這說明只要有好的平台，就能打造出色的裝置。

艾蒙說，高通的目標是讓AI無所不在，導入所有裝置。AI將改變人機互動方式，也讓「跨裝置體驗」變得更重要。他說，在不同裝置之間的「脈絡」與行為模式，將決定AI如何幫助世人提升創造力與生產力。

他說，這就是高通期望的轉變。不僅是啟動一波AI升級潮，更是重新定義人們如何工作、創造與娛樂。要實現這一切，必須仰賴整個生態系的合作：不只是半導體產業，還包括終端裝置與應用程式開發商。

高通 華碩 筆電 Computex AI

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