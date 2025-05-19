黃志芳：AI以驚人速度改變產業格局 台灣扮演關鍵角色

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將在明（20）日於南港展覽館1、2館盛大登場，外貿協會董事長黃志芳表示，AI正在以驚人的速度改變產業格局，從演算法的突破到應用門檻的大幅降低，推動產業全面轉型。台灣憑藉全球領先的半導體實力與創新能量，正扮演推動這波AI革新的關鍵角色。COMPUTEX 2025 將聚焦AI與機器人、次世代科技與智慧移動，共創未來十年創新動能。

黃志芳說，甚至連新任教宗也認可這個歷史性時刻。教宗良十四世（Leo XIV）特意選擇這個名字，以呼應引導社會走過上一波工業革命的教宗良十三世（Leo XIII）。這位新教宗認為，一場人工智慧革命正悄然展開，對「人類尊嚴、正義與勞動」將產生深遠影響，並呼籲人們重新反思信仰的意義。

今年聚集來自34個國家/地區、1,400家參展商，使用4,800個攤位。今年COMPUTEX將持續領航全球科技生態系，力邀輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、鴻海科技集團（Foxconn）、聯發科技（MediaTek）、恩智浦（NXP）等科技巨頭於展期間推出 Keynote，並特別邀請Gartner深度剖析AI的技術觀點與產業趨勢，共同探索前沿科技並斬獲新興商機。

根據Gartner預測，2025年全球在生成式AI的支出將達到6,440億美元，業者每年持續投入數十億美金，驅動生成式AI模型的規模、效能及可靠性的成長，AI也將成為未來消費性電子產品的內建標準功能。呼應AI經濟時代來臨，COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，聚焦「智慧運算與機器人」、「次世代科技」、「未來移動」三大主題，緊扣全球AI技術革新與產業轉型趨勢。

台北市電腦公會理事長彭双浪則指出，台灣在AI時代具備三大優勢：世界級的半導體供應鏈、領先的軟硬整合能力，以及應對人口高齡化與勞動力短缺的實際解方，展現堅強的產業韌性。

COMPUTEX Keynote將集結全球科技巨擘，分享最前沿的技術洞察與產業趨勢。除了輝達執行長黃仁勳今天上午發表專題演講，Qualcomm執行長Cristiano Amon、鴻海科技集團董事長劉揚偉、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士、恩智浦執行副總裁Jens Hinrichsen等重量級講者也將從多元的產業觀點分析趨勢議題，以AI為核心探討通訊、車用、智慧製造與邊緣運算等多元領域應用，帶來最新進展與技術突破，為全球產業指引發展方向。

另外，InnoVEX 2025集結來自24國近450家新創團隊參與，比利時、法國、泰國、以色列、日本等10國籌組國家館。全球加速器與創投單位如NVIDIA Inception、Garage+、StarFab等參與，促進資源鏈結與跨國合作。InnoVEX Forum 將匯聚AWS、高通、Google Cloud、輝達等國際科技巨頭分享AI應用與創新趨勢，同步舉行新創競賽、Global Demo Day等活動，展現強勁國際創新動能。