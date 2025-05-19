快訊

鑽石公主號郵輪船長凌晨船上病逝 副手接替開進基隆港

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂1事、對關稅戰沒信心

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？游淑慧質詢猛追

鴻海COPMUTEX秀高階GB300伺服器 人形機器人現身

中央社／ 台北19日電
鴻海。圖／鴻海提供
鴻海。圖／鴻海提供

台北國際電腦展（COMPUTEX）本週登場，鴻海今天下午表示，現場將展示輝達（NVIDIA）最新晶片核心GB300 NVL72伺服器架構、人工智慧（AI）伺服器垂直整合產品，以及人形機器人、智慧製造平台的AI系統與解決方案。

鴻海下午透過新聞稿指出，集團在全球AI伺服器市占率超過40%，也是輝達GB200 NVL72及即將推出的GB300 NVL72架構主要供應商，今年COMPUTEX將展示GB300 NVL72方案，實體展示這座訓練與推理兆級參數大型語言模型（Large Language Models, LLM）的AI基礎設施，也是AI工廠的運算核心。

此外鴻海指出，現場也將展示NVIDIA MGX 4U氣冷伺服器，也會展示新一代NVIDIA HGX B300系統，鎖定AI推理時代需求，具備更大的運算效能與更高的記憶體容量。

鴻海表示，現場也會展出全方位高速訊號、高壓電源以及液冷全流速連接解決方案，包含新一代AI晶片插槽解決方案、主板PCIE高速連接器及線纜、GB300Power Clip、Busbar cable等相關產品。

鴻海表示，集團在液冷與電源產品線持續強化，在外部機櫃連接，鴻海是可同時提供銅與光傳輸解決方案。

除了連接器產品，鴻海也將展示自主開發的高性能散熱解決方案，聚焦AI伺服器應用，包括高速冷卻風扇、金屬大尺寸風扇、結合CPU/GPU的客製化冷板，以及支援整機架液冷設計的44U流體分配系統。

在機器人、智慧製造平台領域，鴻海也將大規模展示，包括半導體複合型機器人（Semiconductor HybridRobot），結合高階視覺辨識與精密運動技術，為半導體產業提供智能轉運解決方案。此外，鴻海攜手台中榮民總醫院、川崎重工，共同研發AI護理協作機器人Nurabot，也將在現場展示。

鴻海指出，Nurabot預計將於今年內部署至台灣的合作醫院，並由台中榮民總醫院率先導入應用。

鴻海此次COMPTUTEX也將展示NVIDIA Omniverse即時模擬工廠布局與物流作業，展示數位孿生技術在智慧工廠的實際應用。

鴻海 伺服器 AI

延伸閱讀

緯穎 Computex 大秀肌肉 攜手緯創展出 GB300 NVL72等新品

輝達宣布與台積、鴻海及台灣政府 聯手打造AI基礎建設

鴻海、緯穎 認購有戲

外資：鴻海首季財報優於預期 AI伺服器仍是主要驅動力

相關新聞

黃志芳：AI以驚人速度改變產業格局 台灣扮演關鍵角色

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將在明（20）日於南港展覽館1、2館盛大登場，外貿協會董事長黃志芳...

台積電率半導體供應鏈到屏科 卓榮泰：園區先行產業進入

屏東縣政府今與國家科學及技術委員會，由行政院長卓榮泰宣示，台積電統籌半導體供應鏈進駐屏東科學園區，屏東正式成為大南方半導...

鴻海COPMUTEX秀高階GB300伺服器 人形機器人現身

台北國際電腦展（COMPUTEX）本週登場，鴻海今天下午表示，現場將展示輝達（NVIDIA）最新晶片核心GB300 NV...

高通執行長艾蒙：攜手華碩推出全球最輕AI筆電 在PC市場市占率跳增

高通執行長艾蒙緊接著介紹華碩的代表上台，該名代表說，對於將Snapdragon X晶片導入華碩的產品線，感到相當振奮，包...

AI機器人題材鈍化 台股賣壓沉重下跌319點

美中關稅戰降溫，台股已回到美國實施對等關稅前的位階，加上台北國際電腦展AI與機器人題材已領先反映，台股上週已大漲928點...

緯穎 Computex 大秀肌肉 攜手緯創展出 GB300 NVL72等新品

緯穎（6669）將於2025年台北國際電腦展，展出與緯創（3231）合作開發的新世代AI伺服器，包括輝達（NVIDIA）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。