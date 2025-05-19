群創獲 SID Fellow 榮譽獨創 AI 互動數位藝術顯示器超吸睛
群創（3481）光電長期深耕顯示技術創新與永續經營，於2025年再次獲得國際級肯定。由於在節能顯示、材料整合與系統模組等關鍵技術上的持續突破，群創協理楊秋蓮博士榮獲國際顯示學會（Society for Information Display, SID）頒發Fellow榮譽，為全球僅六位獲獎者之一，群創更是今年台灣唯一獲此殊榮的企業。
SID Fellow 為國際顯示學會授予在顯示科技領域具有卓越貢獻者的最高榮譽，評選標準涵蓋技術創新、產業應用影響力及對社群的推動參與。此次榮譽肯定群創團隊長年投入顯示技術研發的成果，也彰顯公司在全球顯示產業供應鏈中持續扮演關鍵角色。
群創表示，楊博士率領團隊長期參與並領導公司前瞻技術研究，推動多項創新成果實現量產，顯示公司在節能面板、高亮度模組、材料整合與精密系統設計方面具備成熟實力與落地能力。這些成就不僅來自個別人才的努力，更是群創整體技術文化與跨部門團隊協作的具體展現。
同時，群創展出獨創的「85吋4K AI互動數位藝術顯示器」亦首次獲得SID People’s Choice Award殊榮，該產品採用特殊抗眩光層與抗反射層技術，有效降低環境光反射，實現類似紙張的低反射及高散射效果。此數位藝術顯示器更透過AI互動功能，能夠依據使用者的語音指令，提供創新且互動性豐富的觀賞體驗。
除了技術領域的研發成果，群創亦將多元共融、人才永續視為企業競爭力的一環，持續推動性別平權與專業發展制度，創造公平發展的工作環境。此次獲獎也象徵群創在人才培育與永續治理方面的深耕落實。
SID Fellow 榮譽不僅是對群創技術深度與創新價值的認可，也代表公司以團隊為本、以技術為志、以永續為業的長期努力。未來，群創將持續拓展技術實力，攜手全球客戶與產業夥伴，推動台灣顯示產業在國際舞台上穩健前行。
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