快訊

鑽石公主號郵輪船長凌晨船上病逝 副手接替開進基隆港

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂1事、對關稅戰沒信心

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？游淑慧質詢猛追

群創獲 SID Fellow 榮譽獨創 AI 互動數位藝術顯示器超吸睛

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創獨創85吋4K AI互動數位藝術顯示器 首獲SID People’s Choice Award 殊榮。群創/提供
群創獨創85吋4K AI互動數位藝術顯示器 首獲SID People’s Choice Award 殊榮。群創/提供

群創（3481）光電長期深耕顯示技術創新與永續經營，於2025年再次獲得國際級肯定。由於在節能顯示、材料整合與系統模組等關鍵技術上的持續突破，群創協理楊秋蓮博士榮獲國際顯示學會（Society for Information Display, SID）頒發Fellow榮譽，為全球僅六位獲獎者之一，群創更是今年台灣唯一獲此殊榮的企業。

SID Fellow 為國際顯示學會授予在顯示科技領域具有卓越貢獻者的最高榮譽，評選標準涵蓋技術創新、產業應用影響力及對社群的推動參與。此次榮譽肯定群創團隊長年投入顯示技術研發的成果，也彰顯公司在全球顯示產業供應鏈中持續扮演關鍵角色。

群創表示，楊博士率領團隊長期參與並領導公司前瞻技術研究，推動多項創新成果實現量產，顯示公司在節能面板、高亮度模組、材料整合與精密系統設計方面具備成熟實力與落地能力。這些成就不僅來自個別人才的努力，更是群創整體技術文化與跨部門團隊協作的具體展現。

同時，群創展出獨創的「85吋4K AI互動數位藝術顯示器」亦首次獲得SID People’s Choice Award殊榮，該產品採用特殊抗眩光層與抗反射層技術，有效降低環境光反射，實現類似紙張的低反射及高散射效果。此數位藝術顯示器更透過AI互動功能，能夠依據使用者的語音指令，提供創新且互動性豐富的觀賞體驗。

除了技術領域的研發成果，群創亦將多元共融、人才永續視為企業競爭力的一環，持續推動性別平權與專業發展制度，創造公平發展的工作環境。此次獲獎也象徵群創在人才培育與永續治理方面的深耕落實。

SID Fellow 榮譽不僅是對群創技術深度與創新價值的認可，也代表公司以團隊為本、以技術為志、以永續為業的長期努力。未來，群創將持續拓展技術實力，攜手全球客戶與產業夥伴，推動台灣顯示產業在國際舞台上穩健前行。

群創技術研發實力獲國際肯定 榮獲2025 SID Fellow 榮譽。群創/提供
群創技術研發實力獲國際肯定 榮獲2025 SID Fellow 榮譽。群創/提供

延伸閱讀

從結合馬戲藝術到攜手柏林愛樂 張正傑不斷挑戰大提琴極限

群創第1季財報 連四季賺錢

楊弘文升任群創總座 啟動接班

關稅戰打擊需求⋯群創「鼓勵休假」控產！網感嘆：下一步就是無薪假

相關新聞

黃志芳：AI以驚人速度改變產業格局 台灣扮演關鍵角色

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將在明（20）日於南港展覽館1、2館盛大登場，外貿協會董事長黃志芳...

台積電率半導體供應鏈到屏科 卓榮泰：園區先行產業進入

屏東縣政府今與國家科學及技術委員會，由行政院長卓榮泰宣示，台積電統籌半導體供應鏈進駐屏東科學園區，屏東正式成為大南方半導...

鴻海COPMUTEX秀高階GB300伺服器 人形機器人現身

台北國際電腦展（COMPUTEX）本週登場，鴻海今天下午表示，現場將展示輝達（NVIDIA）最新晶片核心GB300 NV...

高通執行長艾蒙：攜手華碩推出全球最輕AI筆電 在PC市場市占率跳增

高通執行長艾蒙緊接著介紹華碩的代表上台，該名代表說，對於將Snapdragon X晶片導入華碩的產品線，感到相當振奮，包...

AI機器人題材鈍化 台股賣壓沉重下跌319點

美中關稅戰降溫，台股已回到美國實施對等關稅前的位階，加上台北國際電腦展AI與機器人題材已領先反映，台股上週已大漲928點...

緯穎 Computex 大秀肌肉 攜手緯創展出 GB300 NVL72等新品

緯穎（6669）將於2025年台北國際電腦展，展出與緯創（3231）合作開發的新世代AI伺服器，包括輝達（NVIDIA）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。