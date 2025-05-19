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AI機器人題材鈍化 台股賣壓沉重下跌319點
美中關稅戰降溫，台股已回到美國實施對等關稅前的位階，加上台北國際電腦展AI與機器人題材已領先反映，台股上週已大漲928點，今天出現明顯的賣壓，收盤下跌319.86點，跌破5日均線21642點支撐。
加權指數終場收在21523.83點，跌319.86點，跌幅1.46%，成交值新台幣3262.56億元。
權值股台積電收在984元，下跌14元，跌幅1.4%；鴻海收至154元，下挫4元，跌幅2.53%；聯發科收1310元，跌55元，跌幅4.03%。
矽光子概念股聯亞以288.5元作收，挫5.72%；聯鈞收207.5元，跌2.81%；波若威收165元，跌3.51%。
貨櫃三雄長榮、陽明分別下挫2.3%、0.83%，萬海逆勢收漲0.9%。
證券分析師吳文彬接受電訪表示，台股已回到美國實施對等關稅後跳空缺口之上，市場對美中大降關稅議題降溫，520行情、台北國際電腦展題材短線也漲多，市場出現停利賣壓，指數回到21000點至24000點的大區間整理平台，除非有更大利多，否則不易大漲。
吳文彬指出，台股現階段仍處於等待美國宣布半導體關稅，並觀察90天寬限期後各國關稅變化的時期，尤其美國6月債務到期時如何因應，還有美國聯準會動向也屬不確定因素。在市場投資人觀望下，指數漲不動，只能隨賣壓下跌。
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