快訊

鑽石公主號郵輪船長凌晨船上病逝 副手接替開進基隆港

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂1事、對關稅戰沒信心

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？游淑慧質詢猛追

高通執行長艾蒙電腦展開講 華碩許先越站台、廣達梁次震等捧場

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
高通執行長艾蒙於電腦展發表專題演講。記者鐘惠玲／攝影
高通執行長艾蒙於電腦展發表專題演講。記者鐘惠玲／攝影

高通執行長艾蒙於19日下午舉行台北國際電腦展主題演講，華碩（2357）共同執行長許先越率先為其站台，另外，廣達（2382）副董梁次震、英業達（2356）總經理蔡枝安、祥碩（5269）總經理林哲偉等也都到場聆聽。

艾蒙在演講開始即介紹其驍龍X、X Elite與X plus等行動筆電晶片的進展、合作廠商與機種，以及邊緣AI的發展。

延伸閱讀

高通CEO艾蒙高喊「新高通」時代來臨 讚揚與微軟、華碩的合作關係

高通執行長艾蒙：Snapdragon晶片將引領AI PC新時代

黃仁勳主題演講開講 這些產業大咖全來了

台灣世衛場邊活動 宏碁廣達展現台灣智慧醫療實力

相關新聞

黃志芳：AI以驚人速度改變產業格局 台灣扮演關鍵角色

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將在明（20）日於南港展覽館1、2館盛大登場，外貿協會董事長黃志芳...

台積電率半導體供應鏈到屏科 卓榮泰：園區先行產業進入

屏東縣政府今與國家科學及技術委員會，由行政院長卓榮泰宣示，台積電統籌半導體供應鏈進駐屏東科學園區，屏東正式成為大南方半導...

鴻海COPMUTEX秀高階GB300伺服器 人形機器人現身

台北國際電腦展（COMPUTEX）本週登場，鴻海今天下午表示，現場將展示輝達（NVIDIA）最新晶片核心GB300 NV...

高通執行長艾蒙：攜手華碩推出全球最輕AI筆電 在PC市場市占率跳增

高通執行長艾蒙緊接著介紹華碩的代表上台，該名代表說，對於將Snapdragon X晶片導入華碩的產品線，感到相當振奮，包...

AI機器人題材鈍化 台股賣壓沉重下跌319點

美中關稅戰降溫，台股已回到美國實施對等關稅前的位階，加上台北國際電腦展AI與機器人題材已領先反映，台股上週已大漲928點...

緯穎 Computex 大秀肌肉 攜手緯創展出 GB300 NVL72等新品

緯穎（6669）將於2025年台北國際電腦展，展出與緯創（3231）合作開發的新世代AI伺服器，包括輝達（NVIDIA）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。