高通執行長艾蒙電腦展開講 華碩許先越站台、廣達梁次震等捧場

高通執行長艾蒙於19日下午舉行台北國際電腦展主題演講，華碩（2357）共同執行長許先越率先為其站台，另外，廣達（2382）副董梁次震、英業達（2356）總經理蔡枝安、祥碩（5269）總經理林哲偉等也都到場聆聽。

艾蒙在演講開始即介紹其驍龍X、X Elite與X plus等行動筆電晶片的進展、合作廠商與機種，以及邊緣AI的發展。