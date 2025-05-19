所羅門宣布 推出結合輝達平台的全新AI機器人智慧檢測方案

在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於台北國際電腦展發表主題演講，大談AI與機器人等應用之後，所羅門（2359）也宣布，推出結合輝達Isaac平台的全新 AI 機器人智慧檢測方案。

所羅門19日正式發表新一代的機器人智慧檢測方案，結合自家先進的 AI 視覺技術與 NVIDIA Isaac Manipulator 運動規劃平台，專為形狀複雜、具多面向的產品而設計。該系統僅需少量瑕疵品影像即可完成模型訓練，大幅縮短 AI 部署時間與資料收集成本。

所羅門指出，此方案最初應用於伺服器檢測，但其實應用範圍非常廣泛，也適合應用於如半導體設備、牙齒矯正器、汽車零件等多面及不規則形狀的產品。系統相容多種主流機器人與機器手臂品牌，提供業者在硬體選擇上的高度彈性。透過整合所羅門的少樣本 AI 瑕疵辨識技術、3D CAD 姿態比對功能與cuMotion 智慧路徑規劃模組，可讓機器人自動定位檢測區域，並執行高精度檢查，全程無需使用者撰寫程式碼。

所羅門也提到，此套系統也可搭配自主移動機器人（AMR），進行大型物件的移動式檢測作業，適用於如飛機零組件、風力渦輪箱體、醫療影像設備等不易搬動的設備場景，將傳統靜態品管流程轉型為全廠可靈活部署的智慧服務。

同時，所羅門強調，這套AI機器人智慧檢測平台，整合機器學習、機器人運動精度與機動性，為現代智慧製造提供可快速導入、具彈性且高效的自動化品管解決方案。

所羅門董事長陳政隆表示，該公司AI瑕疵檢測軟體已被各行各業採用，協助客戶用最少的瑕疵學習樣本，即可快速訓練出高辨識率的AI模型。這次與英業達（2356）的合作，運用輝達Isaac cuMotion機械手臂的快速AI路徑規劃，讓檢測非平面物品如伺服器、醫療器材、半導體設備等都變的更快、精準、方便。

此外，陳政隆也說，所羅門更將整合先進視覺技術和最新的VLM及VLA基礎模型，加速實體代理人的實現。而在今年電腦展該公司攤位上所展示的人形機器人與自走車任務分派協作，就是一種實體展現。