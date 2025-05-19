英業達導入輝達 Isaac cuMotion 讓 AI 伺服器產線效率倍增

代工大廠英業達（2356）（Inventec）19日宣布，團隊正式攜手輝達（NVIDIA）、及所羅門（Solomon）推全新合作，透過結合三方專業技術成果，共同打造開發獨家的「協作型機械手臂系統(Cobot系統)」。團隊將藉此帶領市場夥伴們一起朝全新自動化時代來邁進。團隊透露，這套自動化方案具備快速學習能力，用少量樣本訓練模型，相比以前傳統光學開發時間縮短至少50%，以便能因應英業達的柔性生產。

英業達表示，該自動化方案能無縫接軌英業達自家開發的「MES製造執行系統」，能讓旗下客戶即時將生產數據上傳至系統中，同時精準的進行管理和監控。團隊透露，該方案不僅擁有所羅門「AI光檢軟體」的加持，也嵌入了輝達開發的Isaac Manipulatore CUDA-X acceleration libraries驅動路徑優化工具，也讓整套系統具有自我優化的效果，能不斷改良用戶的生產效率。

對此，英業達也說明，系統中嵌入的輝達Isaac Manipulatore CUDA-X acceleration libraries驅動路徑優化工具，能提升8倍複雜路徑的規劃速度，機械手臂行進間發生奇異點錯誤的干擾率也降低了50%，提升自動化系統檢測速度和穩定性。自英業達將此系統導入伺服器生產以來，提高了組裝品質攔檢，也大幅降低了生產成本。展望未來，三方也將會持續探索更多AI智慧製造的應用。