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鴻海董座劉揚偉將揭櫫 AI Factory 與三大平台解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

Computex 2025將於20日至23日在南港展覽館舉行，全球最大電子製造服務供應商鴻海（2317）科技集團將於展期進行一系列對外活動，鴻海科技集團董事長劉揚偉將於20日在南港展覽館二館7樓進行AI Factory結合集團三大平台、機器人應用的專題演講；同時，展區現場（展位：L0106）也將展示業界最完整的GB300 NVL72架構、AI伺服器垂直整合的最新產品，以及人形機器人、智慧製造平台的AI系統與解決方案。

得益於全球機器人產業即將迎來強勁成長動能，鴻海科技集團在機器人產業的參與，可以說是全方位覆蓋，從應用面到製造皆有所涉足。面對外界高度期待，屆時劉揚偉董事長的專場Keynote將向與會賓客一同分享，集團在三大平台結合AI技術、機器人應用的產業願景。

同時，坐擁全球AI伺服器市場超過40%市占，並作為NVIDIA GB200 NVL72及即將推出的GB300 NVL72架構主要供應商的鴻海科技集團，也將在今年Computex展示業界最完整的GB300 NVL72，透過實體展示這座訓練與推理兆級參數大型語言模型（Large Language Models, LLM）的AI基礎設施，也是AI工廠的運算核心。

展會亮點之一為 NVIDIA MGX 4U，這是一款高度靈活的氣冷伺服器，專為滿足現代資料中心各種運算需求所打造。此系統最多可搭載八張 NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPU，結合先進的 AI 加速能力與專業級圖形效能，為生成式 AI、圖形渲染與視訊處理等多重工作負載提供突破性的加速表現。

鴻海先前已推出 NVIDIA HGX B200 系統，這是一款頂級的 x86 架構加速平台。系統整合八顆 NVIDIA Blackwell Tensor Core GPU 並搭配高速互連技術，專為應對生成式 AI、大數據分析與HPC高效能運算等高強度工作負載而設計。此次展會現場，鴻海將展示全新一代 NVIDIA HGX™ B300 系統，作為 HGX 架構的最新世代，B300 專為 AI 推理時代打造，具備更強大的運算效能與更高的記憶體容量，能滿足日益龐大的 AI 模型部署需求。

延續鴻海在AI伺服器領先業界的垂直整合優勢，集團也在本次展會中展出全方位高速訊號、高壓電源以及液冷全流速連接解決方案，包含：新一代AI晶片插槽解決方案、主板PCIE高速連接器及線纜、GB300 Power Clip、Busbar cable等相關產品。其中，集團在液冷與電源產品線也持續強化，已成為全球僅有的少數可全品項供應液冷水冷頭的廠商，也是電源解決方案的主要供應商，滿足大功率的需求。在外部機櫃連接方面，鴻海更是全球唯一同時提供銅與光傳輸解決方案的供應商，全面滿足AI基礎架構對高速、高效連接的需求。

除了連接器相關產品，鴻海也將展示其自主開發的高性能散熱解決方案，聚焦AI伺服器的嚴苛應用需求，展現其在散熱技術領域的研發實力。包括高速冷卻風扇、金屬大尺寸風扇、結合CPU/GPU的客製化冷板，以及支援整機架液冷設計的44U流體分配系統。鴻海透過這些創新方案，強化其AI伺服器散熱整合能力，並持續提供高效、穩定且可客製的熱管理服務。

集團在機器人、智慧製造平台領域也有大規模的展示，包括半導體複合型機器人（Semiconductor Hybrid Robot），結合高階視覺辨識與精密運動技術，為半導體行業提供高效、安全的智能轉運解決方案。此外，鴻海攜手臺中榮民總醫院、川崎重工，共同研發AI護理協作機器人「Nurabot」也將參與展示。

Nurabot預計將於今年內部署至台灣地區的合作醫院，並由全球百大智慧醫院之一的臺中榮民總醫院率先導入應用，預估可減少三成護理工時，提升照護效率與品質。

鴻海也在GTC Taipei大會期間，進行「AI 人形護理協作機器人：重塑護理與照護的未來」專題演講，分享其於臨床場域的應用與實務經驗，並同步公開台灣智慧醫院合作生態夥伴 ，攜手臺中榮民總醫院長青分院、白沙屯童醫院–媽祖醫院、以及耕莘醫院，導入NVIDIA Omniverse打造數位孿生智慧場域，未來將結合 Nurabot 擴展應用，加速智慧醫療場景部署與臨床落地。

鴻海在全球多個據點持續推動智慧製造，並且與NVIDIA合作，透過多元的AI解決方案，優化生產流程，包括利用NVIDIA AI藍圖，應用於運營與安全監控場景的影片搜尋與摘要（Video Search and Summarization, VSS）。本次GTC展覽現場，將展示NVIDIA Omniverse即時模擬工廠布局與物流作業，讓與會者能親眼見證數位孿生技術在智慧工廠的實際應用。

鴻海 NVIDIA AI

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