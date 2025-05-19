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鴻海攜手NVIDIA 打造AI Factory 台灣第一家 NCP 夥伴　

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）19日宣布，將攜手輝達（NVIDIA）在台灣打造最先進的「AI Factory」超級算力中心，為台灣產官學各界提供最新的 NVIDIA Blackwell 基礎設施，加速台灣在 AI 領域的研發與應用；同時，集團旗下子公司晶兆創新也將成為NVIDIA在台灣第一家雲端合作夥伴（NCP），持續深化雙方合作。

這座超級算力中心將搭載 NVIDIA Blackwell Ultra 系統，包含 GB300 NVL72 機櫃級解決方案，配備 NVIDIA NVLink、Quantum InfiniBand以及Spectrum-X乙太網路，成為鴻海三大戰略平台：智慧製造、智慧電動車、智慧城市發展的重要引擎。台積電（2330）的研究人員將計畫使用這個系統來推進研發。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，NVIDIA攜手鴻海所打造的「AI Factory」超級算力中心，將會是台灣 AI 產業轉型的重要核心，透過與鴻海的合作，我們正在建構這場全球轉型的基礎設施，加速數位智慧規模化，並深化台灣在 AI 經濟中的領導地位。

鴻海科技集團劉揚偉董事長表示，鴻海秉持「分享、合作、共榮」的理念，攜手全球標竿客戶共同創造全方位智慧生活，我們期待透過這座「AI Factory」超級算力中心，驅動台灣產官學研共同邁向下一波科技創新。

「在台積電，創新始終是我們一切行動的核心。透過運用先進的 AI 基礎設施，我們能賦能研究人員加速半導體技術的突破，為客戶與全球市場帶來下一代解決方案，」台積電董事長暨總裁魏哲家博士表示。「善用這座 AI 工廠，也再次展現我們持續突破 AI 驅動創新的堅定承諾。」

未來，鴻海也將參與 NVIDIA 所推出的 DGX Cloud Lepton 市場平台，進一步拓展台灣產業界對高效 GPU 資源的存取與應用。

鴻海 NVIDIA AI

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