英業達攜手輝達、所羅門 衝刺 AI 伺服器智慧製造
英業達（2356）攜手輝達（NVIDIA）、所羅門（2359），打造自動化協作型機械手臂系統（亦稱Cobot系統），透過輝達的Isaac Manipulator CUDA-X acceleration libraries驅動路徑優化工具精進智慧生產與機器人手臂，並結合所羅門AI光檢軟體，衝刺AI伺服器智慧製造。
英業達說明，旗下所開發的新一代協作型機械手臂Cobot系統，結合英業達自家開發的MES製造執行系統，將生產數據及時上傳管理，並進行監控，該自動化方案導入所羅門AI光檢軟體，具備快速學習能力，用少量樣本訓練模型，相較過去傳統光學開發時間，縮短至少50%。
同時，英業達的Cobot系統也嵌入輝達NVIDIA's Isaac Manipulator CUDA-X acceleration libraries驅動路徑優化工具，複雜路徑規劃速度提升八倍，機械手臂行進間發生奇異點錯誤的干擾率也降低五成，提升自動化系統檢測速度和穩定性。
英業達表示，將此系統導入AI伺服器生產以來，提高組裝品質攔檢，也大幅降低生產成本，未來三方將會探索更多AI智慧製造應用。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言