英業達攜手輝達、所羅門 衝刺 AI 伺服器智慧製造

英業達（2356）攜手輝達（NVIDIA）、所羅門（2359），打造自動化協作型機械手臂系統（亦稱Cobot系統），透過輝達的Isaac Manipulator CUDA-X acceleration libraries驅動路徑優化工具精進智慧生產與機器人手臂，並結合所羅門AI光檢軟體，衝刺AI伺服器智慧製造。

英業達說明，旗下所開發的新一代協作型機械手臂Cobot系統，結合英業達自家開發的MES製造執行系統，將生產數據及時上傳管理，並進行監控，該自動化方案導入所羅門AI光檢軟體，具備快速學習能力，用少量樣本訓練模型，相較過去傳統光學開發時間，縮短至少50%。

同時，英業達的Cobot系統也嵌入輝達NVIDIA's Isaac Manipulator CUDA-X acceleration libraries驅動路徑優化工具，複雜路徑規劃速度提升八倍，機械手臂行進間發生奇異點錯誤的干擾率也降低五成，提升自動化系統檢測速度和穩定性。

英業達表示，將此系統導入AI伺服器生產以來，提高組裝品質攔檢，也大幅降低生產成本，未來三方將會探索更多AI智慧製造應用。