宏碁 COMPUTEX 新品齊聚 更新 AI PC、創作者、電競 NB 產品
2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將在20日盛大登場，品牌大廠宏碁（2353）發表一系列新品，涵蓋AI PC、輕薄NB、平板電腦、電競筆電、顯示器、電競螢幕、無線分享器等各項產品，宏碁亦推出全新升級的Copilot+ PC Swift系列，及亮相全新Swift X 筆電系列產品，宏碁同步擴展旗下Aspire AI系列筆電陣容，推出全新六款Copilot+ PC筆電。
宏碁本次COMPUTEX新品，涵蓋電競、AI PC、消費性、創作者等各垂直應用領域。其中，宏碁宣布擴展旗下Aspire AI系列筆電陣容，推出全新六款Copilot+ PC筆電，展現直覺化的AI能力與多元功能；線條流暢的14吋與 16吋機型，具備多樣化的配置選項，以親民的價格與現代化設計滿足強大運算效能。
宏碁擴展旗下輕薄產品陣容，發表全新升級的Copilot+ PC Swift系列，Swift Edge 14 AI與Swift Go AI採用頂級便攜設計，並搭載內建NPU的Intel Core Ultra 200V系列處理器，進一步提升創造力與生產力的技術與功能。部分產品配備OLED顯示螢幕，能呈現畫面中的絕佳色彩與細節。
在創作者市場方面，宏碁推出全新Swift X筆電系列產品，包括Swift X 14 AI與Swift X 14，專為專業人士與創作者打造，提供可靠效能與一系列AI工具以提升創作效率。
宏碁亦發表全新ProCreator系列螢幕，搭載通過Calman認證的高解析度面板，協助創作者強化創意流程，擁有廣色域覆蓋範圍，色彩精準度達Delta E<1，並搭配Acer Creator Hub軟體。此外，部分機型採用OLED及觸控螢幕，內建視訊會議與協作用網路攝影機，並相容AMD FreeSync Premium Pro與NVIDIA G-SYNC相容技術。
而在電競領域，宏碁發表專為遊戲玩家與創作者打造的高效能全新14 吋 Predator電競筆記型電腦，兩款新機皆搭載一系列高效能零組件，包括最新 Intel Core Ultra處理器（系列 2）與 NVIDIA GeForce RTX 50 系列筆電GPU，兼具強大效能、輕巧便攜與創新功能，滿足玩家、內容創作者、專業的行動創作者與學生的多元需求。
宏碁同步推出一系列專為電競與娛樂打造的螢幕產品，包含兩款全新27吋Predator QD-OLED電競螢幕，能於高幀率的遊戲中展現出色畫面清晰度與色彩表現；極速Predator X27U F5 最高支援令人驚豔的 500 Hz 刷新率，而 Predator X27 X 則有清晰銳利的 4K 解析度與 240 Hz 刷新率，呈現流暢細節。兩款機種皆具備 True 10Bit 色彩校準與 AMD FreeSync Premium Pro 技術，能帶來色彩鮮明且無破圖的顯示效果。
此外，宏碁發表多款專為行動使用者設計的新產品，包含兩款全新平板電腦Acer Iconia V12與Acer Iconia V11，以及Acer Connect X6E Plus 5G CPE、Acer Connect M5 行動Wi-Fi 無線分享器與 Acer Connect D5 Pro 5G 網卡等三款5G網路連線裝置。
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