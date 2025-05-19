COMPUTEX登場 這類工程師年薪155萬、居科技人才之冠
2025 COMPUTEX將於明天登場，各界高度關注科技產業及人才最新趨勢。104人力銀行發布《2025年科技業人才報告書》，2024年不分地區和年資，類比IC設計工程師年薪中位數155萬元，居科技人才之冠；半導體薪資居六大科技產業最高，相同職類薪資可比其他科技業高出15~30%不等；科技業工程師職缺，以軟體工程師的工作機會最多。
104人力銀行將邀集輝達、台積電、聯發科等超過200家企業6月28日在台北世貿舉辦「2025職涯博覽會」。
104人力銀行最新發布《2025年科技業人才報告書》，2024年不分年資和地區，「非主管職」年薪中位數前五大高薪職務依序為：類比IC設計工程師155萬，數位IC設計工程師134萬，微機電工程師108.4萬，半導體工程師108.1萬、韌體工程師107.7萬。
這次COMPUTEX主題「AI Next」，AI持續為產業造浪，演算法開發工程師年薪中位數107.65萬、資料科學家101萬，皆進高薪前十強；另一方面，薪資年增幅前十強的AI職缺有：數位IC設計工程師、薪資強彈32%，類比IC設計工程師、薪資年增幅27%、演算法開發工程師、薪資彈升17%、軟體工程師彈升15%。
104人力銀行人資長鍾文雄指出，求職者躋身科技薪貴，前進104人力銀行「2025職涯博覽會」之前，歡迎先進104薪資情報查詢市場薪資；企業際出銀彈攻勢搶才，建議定期參與104薪酬平台調查，取得企業給薪的最新行情。
104人力銀行最新發布的《2025年科技業人才報告書》，總覽六大科技產業(軟體網路業、電信及通訊業、電腦及消費性電子製造業、光電及光學業、電子零組件業、半導體業)的人才供需。
其中，人才缺口最大、工作機會最多十大熱門職類為：軟體/工程、工程/研發、業務銷售、操作/技術、製程規劃、品保/品管、維修/技術服務、專案/產品管理、MIS/網管、門市營業類人員。
交叉觀察六大科技產業、人才缺口最大的三大職務(軟體/工程類、工程研發、業務銷售)，半導體薪資最優！軟體/工程職年薪中位數可達111萬，比其他科技業多出15~30%；工程研發類年薪中位數100萬，比其他科技業多出2~24%；業務銷售年薪中位數84萬，也比其他科技業多出2~15%。完整版《2025年科技業人才報告書》，下載連結：https://tw104.pse.is/7d4ebl
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