屏科完整供應鏈 卓揆：輔以高屏2快、高鐵、小港機場
行政院長卓榮泰19日出席「出席屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」，他致詞時提到，政府要讓大南方新矽谷成為南向重要的門戶，未來屏科會形成一個更完整的供應鏈。交通部已經全力在支應，預計2026年底高屏2快動工。另外，高鐵南延經過「高雄方案」來到屏東；小港機場也在增建航廈，未來小港機場跟桃園機場會成為南北雙空港。未來將形成一個很完整的產業生活區。
卓榮泰致詞表示，今天是一個天時地利人和的好時機。今天早上從台北南下，一路晴空萬里，把台灣看得非常清楚。天氣這麼好，能夠來到希望的城市，這就是天時跟地利都達到了。在這個關鍵的時刻，今天是5月19日，兩年前，屏東科學園區也在這個日子動工，519對賴清德總統、行政院團隊也是一個關鍵的日子，因為他們是在520上任，明天剛好滿一年。
他提到，上個禮拜，行政院舉行了一個記者會，向國人介紹了12項進行式、8項未來要完成的政策。其中，六大區域產業跟生活圈，就是未來要完成的。當然，大南方新矽谷是未來要完成的重要工程之一。現在開始，大南方新矽谷，尤其是屏東科學園區，已經從未來完成式變成現在進行式。
地利方面，卓榮泰表示，屏東科學園區周遭的高屏，有高鐵客定區，將以此為中心發展。加上科技產業園區、運動休學園區、實驗中學，以及屏東科技園區。如同縣長周春米所說，是「園區先行，產業就馬上到」。
卓榮泰指出，交通部已經全力在支應，希望明年2026年，就能夠開始將高屏2快的工程展開、預計將於明年年底動工。另外，高鐵南延經過「高雄方案」來到屏東，這個地方會形成中心點，穿越整個特定區最重要的交通命脈。把交通弄好，對外的產業供應才會好。
卓榮泰說，小港機場也在增建航廈，未來小港機場跟桃園機場會成為南北雙空港。一個在桃竹苗大矽谷，一個在大南方新矽谷，整個交通的建設是如此。「園區先行，產業進入，交通馬上就到」，高鐵馬上會到，二快也馬上會開始，這樣形成一個很完整的產業生活區。
卓榮泰也說，政府要讓大南方新矽谷成為南向重要的門戶，也成為走向世界重要的基地。尤其是屏東，除了有兩位校長訓練更多的高科技AI人才之外，經濟部也會訓練大量的AI應用人才，協助中小微企業進行數位轉型、淨零轉型，完全雙軸轉型成功後，台灣才有可能徹底成為一個科技之島。
他提到，這是政府對整個台灣的大戰略計畫，對於寄予厚望的屏東科學園區，在優厚的條件底下，也能逐步完成。旁邊的高雄已經有了台積電（2330）2奈米製程，未來屏科會形成一個更完整的供應鏈，彼此共同走向世界。
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