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台積電率半導體供應鏈進駐屏科 周春米：產業翻轉契機

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米說，台積電率領半導體供應鍊進駐屏東科學園區，投資屏東，對屏東肯定，未來供應鏈進駐創造數千個就業機會，將是屏東產業翻轉契機。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米說，台積電率領半導體供應鍊進駐屏東科學園區，投資屏東，對屏東肯定，未來供應鏈進駐創造數千個就業機會，將是屏東產業翻轉契機。記者劉星君／攝影

行政院長卓榮泰今到屏東縣政府參加屏東科學園區半導體供應鏈進駐啟動典禮，縣長周春米說，台積電率領半導體供應鍊進駐屏東科學園區，投資屏東，對屏東肯定，未來供應鏈進駐創造數千個就業機會，將是屏東產業翻轉契機。

南部科學園區管理局長鄭秀絨簡報，半導體供應鏈進駐屏科推動規畫，鄭秀絨說，行政院今年核定大南方新矽谷，從嘉義到屏東打造Ｓ韌性廊帶，屏東是最南端一塊拼圖，今天跟台積電、縣府跟國科會，一起把拼圖打造完整，希望未來屏東引進供應鏈廠商與人才。

鄭秀絨說，屏東科學園區2023年5月19日公共工程與廠商同步施工，預計2027年上半年全部完工，現有4家廠商預定進駐，其中一家已動土，另一家今年底會動土，新創複合樓群趕工中，2027年完工，屆時提供育成中心，廠辦等。

鄭秀絨說，供應鏈專區落腳屏科西側，28公頃，由台積電率領供應鍊，做整體規畫，打造「全台首座半導體供應鏈專區」，四個主軸，由台積電整體運籌，智慧製造、資源循環與科技製備，未來引進半導體供應鏈的廠務、設備與材料廠商，以研發，製程改善，檢驗驗證等為主，打造半導體國家隊，現階段半導體供應鏈廠商有10家進駐，預計約有30多家，明年下半年動工。

縣長周春米說，5月19日對屏東來說意義重大，兩年前屏東科學園區也是5月19日動土。兩年後今天，一起見證半導體供應鏈進駐屏東科學園區，象徵半導體Ｓ廊帶延伸到台灣最南端，開啟屏東城市科技新時代。

周春米說，半導體是台灣立足國際關鍵命脈，台積電作為全球晶片領導者，龐大供應鏈體系，不僅是台灣領先全球的象徵，更是地方產業升級重要助力。

周春米說，屏科園區開發以來，縣府與南科管理局合作招商，未來供應鏈全面進駐將創造數千個就業機會，相信這股力量將是屏東產業翻轉重要契機，也是屏東這座城市永續發展重要關鍵時刻，這是賴清德總統就職滿一周年送給屏東的賀禮，讓屏科成為半導體國家隊。

周春米說，屏東非常珍惜，會全力以赴，扛起半導體Ｓ廊帶關鍵拼圖，打造宜居宜業科技城市，屏東科學園區在屏東高鐵特地區，交通便捷，腹地完整，縣府會全面提升「屏東準備好了，要全面啟動」。對北部來說，屏東有點遠，但是對世界來說，屏東不會太遠，「這是我們的故鄉，我們一起來打拚」

南部科學園區管理局長鄭秀絨簡報，半導體供應鏈進駐屏科推動規畫，將由台積電統籌，打造「全台首座半導體供應鏈專區」。記者劉星君／攝影
南部科學園區管理局長鄭秀絨簡報，半導體供應鏈進駐屏科推動規畫，將由台積電統籌，打造「全台首座半導體供應鏈專區」。記者劉星君／攝影

台積電 半導體

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