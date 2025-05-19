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COMPUTEX 2025明日盛大開展 AI 驅動產業變革

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台北電腦展明天開展，COMPUTEX 2025全球記者會上午舉行，外貿協會董事長黃志芳出席，今年COMPUTEX 將持續領航全球科技生態系，呼應 AI 經濟時代來臨。記者曾吉松／攝影
台北電腦展明天開展，COMPUTEX 2025全球記者會上午舉行，外貿協會董事長黃志芳出席，今年COMPUTEX 將持續領航全球科技生態系，呼應 AI 經濟時代來臨。記者曾吉松／攝影

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將在20日於南港展覽館1、2館盛大登場，聚集來自34個國家/地區、1,400家參展商，使用4,800個攤位。今年COMPUTEX將持續領航全球科技生態系，力邀NVIDIA（輝達）、高通（Qualcomm）、鴻海科技集團（2317）（Foxconn）、聯發科技（2454）（MediaTek）、恩智浦（NXP）等科技巨頭於展期間推出Keynote，並特別邀請Gartner深度剖析AI的技術觀點與產業趨勢，共同探索前沿科技並斬獲新興商機。

根據Gartner預測，2025年全球在生成式AI的支出將達到6,440億美元，業者每年持續投入數十億美金，驅動生成式AI模型的規模、效能及可靠性的成長，AI也將成為未來消費性電子產品的內建標準功能。呼應AI經濟時代來臨，COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，聚焦「智慧運算與機器人」、「次世代科技」、「未來移動」三大主題，緊扣全球AI技術革新與產業轉型趨勢。

外貿協會董事長黃志芳表示：「AI 正在以驚人的速度改變產業格局，從演算法的突破到應用門檻的大幅降低，推動產業全面轉型。台灣憑藉全球領先的半導體實力與創新能量，正扮演推動這波AI革新的關鍵角色。COMPUTEX 2025將聚焦AI與機器人、次世代科技與智慧移動，共創未來十年創新動能」。

台北市電腦公會理事長彭双浪指出：「台灣在AI時代具備三大優勢：世界級的半導體供應鏈、領先的軟硬整合能力，以及應對人口高齡化與勞動力短缺的實際解方，展現堅強的產業韌性」。

COMPUTEX Keynote將集結全球科技巨擘，分享最前沿的技術洞察與產業趨勢。NVIDIA執行長黃仁勳、Qualcomm執行長Cristiano Amon、鴻海科技集團董事長劉揚偉、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士、恩智浦執行副總裁Jens Hinrichsen等重量級講者將從多元的產業觀點分析趨勢議題，以AI為核心探討通訊、車用、智慧製造與邊緣運算等多元領域應用，帶來最新進展與技術突破，為全球產業指引發展方向。

COMPUTEX Forum聚焦AI生態系發展，上午場邀請來自NVIDIA、Google DeepMind、德州儀器（Texas Instruments）、研華（2395）（Advantech）等指標企業專家，剖析「AI機器人與邊緣運算應用」的產業商機及如何驅動產業。

下午場則由安謀（Arm）、英特爾（Intel）、Adobe、益華電腦（Cadence）等科技領導品牌分享「生成式AI再進化」的創新應用與實務經驗，以及bp Castrol、英飛凌（Infineon）、希捷科技（Seagate）、施耐德（Schneider Electric）、仁寶電腦（2324）（Compal）等全球大廠揭示如何打造高效節能的「AI資料中心解決方案」，因應AI算力與資料處理需求日益攀升的挑戰。

InnoVEX 2025集結來自24國近450家新創團隊參與，比利時、法國、泰國、以色列、日本等10國籌組國家館。全球加速器與創投單位如NVIDIA Inception、Garage+、StarFab等參與，促進資源鏈結與跨國合作。InnoVEX Forum 將匯聚AWS、高通、Google Cloud、輝達等國際科技巨頭分享AI應用與創新趨勢，同步舉行新創競賽、Global Demo Day等活動，展現強勁國際創新動能。

NVIDIA AI

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