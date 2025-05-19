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輝達台灣總部出爐了！黃仁勳宣布將落腳北士科

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
黃仁勳宣布新台灣總部落腳北投士林
黃仁勳宣布新台灣總部落腳北投士林

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日於電腦展主題演講最後一段，宣布其台灣總部辦公室將落腳北投士林，也就是北士科。

黃仁勳 電腦展 輝達

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