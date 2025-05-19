彭双浪：台灣在 AI 時代擁三優勢 COMPUTEX 是全球市場關鍵橋樑

COMPUTEX 2025國際記者會19日登場，台北市電腦公會理事長彭双浪指出，台灣在AI時代具備三大優勢，包含世界級的半導體供應鏈、領先的軟硬整合能力，以及應對人口高齡化與勞動力短缺的實際解方，展現堅強的產業韌性，COMPUTEX依然是全球市場的關鍵橋樑。

彭双浪致詞指出，「AI早已不只是熱門話題，而是正在深刻改變全球產業的關鍵力量。COMPUTEX與InnoVEX身為全球最具影響力的B2B平台之一，很榮幸能站在這場AI革命的核心。今年的主題『AI NEXT』，正是我們對科技未來的願景與期待」。

彭双浪表示，今年展覽中，與AI相關的技術已占展區六成以上，這個驚人的數字清楚指出產業的發展方向。從生成式AI、機器人、邊緣運算、車用創新到RISC-V架構，「您將在這裡看到全球最尖端的科技成果」。

彭双浪指出，「我們很高興能邀集來自全球AI、半導體、系統與電子製造領域的產業領袖與思想先驅共聚一堂。今年的Best Choice Award得獎產品也展現了AI在創新版圖中的核心地位。同時，我們也慶祝InnoVEX創新展邁入第十年。透過展覽、簡報競賽與論壇，InnoVEX持續為COMPUTEX注入創意與國際新創動能」。

彭双浪表示，「我們特別感謝今年的合作夥伴，例如與國科會推動的「IC Taiwan晶創挑戰賽」，以及經濟部支持的「南台灣IC設計推動中心」。這些合作正鞏固台灣在全球創新生態系中的關鍵地位」。

彭双浪說，台灣在AI時代具備三大優勢：世界級的半導體供應鏈、領先的軟硬整合能力，以及應對人口高齡化與勞動力短缺的實際解方，展現堅強的產業韌性。

彭双浪指出，COMPUTEX依然是全球市場的關鍵橋樑。NVIDIA（輝達）、Intel與AMD（超微）等國際領袖都肯定台灣在AI領域的戰略地位。對於想要探索AI應用或尋找夥伴的企業來說，COMPUTEX與InnoVEX提供了無可匹敵的機會。COMPUTEX是世界體驗下一代科技的舞台，InnoVEX則是創意起飛的起點。憑藉台灣強大的科技實力與國際連結，「我們期待與大家共同塑造AI的未來」。