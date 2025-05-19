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卓揆：台積供應鏈領先各國、根留台灣 不會讓產業外移

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰強調，能成為台積電供應鏈，要求非常嚴格，必須領先各國的科技地位，也一定要根留台灣，不會讓台灣的產業外移或形成空洞。示意圖／路透
行政院長卓榮泰強調，能成為台積電供應鏈，要求非常嚴格，必須領先各國的科技地位，也一定要根留台灣，不會讓台灣的產業外移或形成空洞。示意圖／路透

行政院長卓榮泰19日出席「出席屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」，他致詞時表示，屏東科學園區供應鏈進駐，是一個好的開始。台灣從上游的IC設計，到中游的製造，到下游的封裝測試，都有一連串非常好的產業供應鏈。此外，能成為台積電（2330）供應鏈，要求非常嚴格，必須領先各國的科技地位，也一定要根留台灣，不會讓台灣的產業外移或形成空洞。

卓榮泰致詞表示，今天是一個天時地利人和的好時機。今天早上從台北南下，一路晴空萬里，把台灣看得非常清楚。天氣這麼好，能夠來到希望的城市，這就是天時跟地利都達到了。

卓榮泰指出，在這個關鍵的時刻，今天是5月19日，兩年前，屏東科學園區也在這個日子動工，519對總統賴清德、行政院團隊也是一個關鍵的日子，因為他們是在520上任，明天剛好滿一年。

他提到，上個禮拜，行政院舉行了一個記者會，向國人介紹了12項進行式、8項未來要完成的政策。其中，六大區域產業跟生活圈，就是未來要完成的。當然，大南方新矽谷是未來要完成的重要工程之一。現在開始，大南方新矽谷，尤其是屏東科學園區，已經從未來完成式變成現在進行式。

卓榮泰說，現場看到這麼多手上的資料，今天邀請來的供應鏈將近30家廠商，學術單位、學術團體、公協會、法人機構大約30位，另有科學園區資委將近20位。加上屏東縣政府全力推動這件事，天時地利人和都有了，三個條件完全符合，代表未來從中央到地方全力推動。

卓榮泰表示，今天開始，屏東科學園區供應鏈進駐，有了一個好的開始。台灣是一個高科技非常令世界刮目相看的科技島。從上游的IC設計，到中游的製造，到下游的封裝測試，都有一連串非常好的產業供應鏈。不只是高科技，更需要很多中小企業，形成高科技廠商重要的垂直供應鏈。

卓榮泰指出，所以能夠成為台積電供應鏈，要求是非常嚴格的，同時供應鏈一定是以台灣為主體。政府要求，第一，領先世界各國的科技地位。第二，一定要根留台灣，不會讓台灣的產業外移或形成空洞。保持領先和根留台灣，這兩個條件要同時達到。

台積電 卓榮泰 IC設計

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