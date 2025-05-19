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科技巨擘授課！工研院高階經營人才課程 教你學 AI、練決策、拓人脈

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院開設第12期「科技產業經營高階主管研習班」，集結產業領導者與專家傳授經營心法，強化企業韌性。工研院／提供
工研院開設第12期「科技產業經營高階主管研習班」，集結產業領導者與專家傳授經營心法，強化企業韌性。工研院／提供

面對全球產業版圖重組與AI技術快速演進，工研院將開設第12期「科技產業經營高階主管研習班」，今年以AI智慧應用為主軸，結合智慧醫療、智慧機器人與半導體等關鍵領域，邀請佳世達集團（2352）董事長陳其宏、人工智能董事長張榮貴、達明機器人營運長黃識忠、成功大學校長沈孟儒、清華大學榮譽講座教授史欽泰、清華大學榮譽教授徐爵民等產業界領袖與專家傳授經營心法，全面升級課程內容與實務對談，培養新一代企業主管洞察趨勢，強化決策與創新領導力。

工研院產業學院執行長周怡君表示，工研院不僅扮演前瞻科技研發的關鍵角色，更為臺灣科技管理人才培育的重要機構。「科技產業經營高階主管研習班」課程自2015年設立以來，每年以產業界關注、高度需求的主題，為企業領導者們提供經營解方，本課程不但獲企業領袖、講師及學員高度肯定，更是產業界跨領域高階主管友好交流、促進合作商機的絕佳平台。目前已培訓近300位學員，有6成學員皆為副總級以上的管理階層，培育超過百位產業 CEO 及中高階經理人，結訓學員多晉升成為企業之國內外部門核心領導階層，以國際視野、前瞻思維，帶領企業開創新局。

本期課程聚焦於「AI智慧應用」驅動之產業變革與治理實務，緊扣人工智慧、智慧醫療、智慧機器人、半導體等關鍵技術領域，並延伸至綠色永續與國際政經趨勢。工研院特邀國內產官學界具高度影響力之專家學者與企業領袖，剖析全球產業布局與經營挑戰，協助科技產業高階主管強化決策視野、建立跨域人脈網絡；學員結訓後可進一步參與工研院為高階主管班結訓學員成立的CXO club社群，有機會與歷屆學長姐與工研院專家交流持續學習、全面提升競爭優勢與轉型領導力。

工研院第12期「科技產業經營高階主管研習班」師資集結產官學研各界擁有豐富實戰經驗的資深先進，課程聚焦人工智慧科技、智慧醫療、智慧機器人及半導體產業相關領域之價值創造，將於6月20日開課，相關報名資訊請洽工研院產業學院謝小姐03-5918313、沈先生03-5915497、課程網站：https://pse.is/7l639v

工研院開設「科技產業經營高階主管研習班」今年邁入第12期，集結產業領導者與專家傳授經營心法，強化企業韌性。圖為2024年第11期高階主管研習班，擔任專題講者的和碩聯合科技董事長童子賢（前排左四）、工研院產業學院執行長周怡君（前排右四）與全體學員合影。工研院／提供
工研院開設「科技產業經營高階主管研習班」今年邁入第12期，集結產業領導者與專家傳授經營心法，強化企業韌性。圖為2024年第11期高階主管研習班，擔任專題講者的和碩聯合科技董事長童子賢（前排左四）、工研院產業學院執行長周怡君（前排右四）與全體學員合影。工研院／提供

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