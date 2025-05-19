COMPUTEX 2025開幕前記者會 黃志芳、彭双浪看好 AI 驅動產業變革

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將在20日於南港展覽館1、2館盛大登場，19日舉行開幕前記者會，外貿協會董事長黃志芳與台北市電腦公會理事長彭双浪同步看好台灣在全球AI技術革新與產業轉型將扮演重要角色。

外貿協會董事長黃志芳表示，AI正在以驚人的速度改變產業格局，從演算法的突破到應用門檻的大幅降低，推動產業全面轉型。台灣憑藉全球領先的半導體實力與創新能量，正扮演推動這波 AI 革新的關鍵角色。COMPUTEX 2025將聚焦AI與機器人、次世代科技與智慧移動，共創未來十年創新動能。

聚集來自25個國家/地區、1,400家參展商，使用4,800個攤位。今年COMPUTEX將持續領航全球科技生態系，力邀NVIDIA（輝達）、高通（Qualcomm）、鴻海科技集團（2317）（Foxconn）、聯發科技（2454）（MediaTek）、恩智浦（NXP）等科技巨頭於展期間推出Keynote，並特別邀請Gartner深度剖析AI的技術觀點與產業趨勢，共同探索前沿科技並斬獲新興商機。

黃志芳進一步指出，根據Gartner預測，2025年全球在生成式AI的支出將達到6,440億美元，業者每年持續投入數十億美金，驅動生成式AI模型的規模、效能及可靠性的成長，AI也將成為未來消費性電子產品的內建標準功能。呼應AI經濟時代來臨，COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，聚焦「智慧運算與機器人」、「次世代科技」、「未來移動」三大主題，緊扣全球AI技術革新與產業轉型趨勢。

台北市電腦公會理事長彭双浪指出，台灣在AI時代具備三大優勢：世界級的半導體供應鏈、領先的軟硬整合能力，以及應對人口高齡化與勞動力短缺的實際解方，展現堅強的產業韌性。

貿協指出，COMPUTEX Keynote將集結全球科技巨擘，分享最前沿的技術洞察與產業趨勢。NVIDIA執行長黃仁勳、Qualcomm執行長Cristiano Amon、鴻海科技集團董事長劉揚偉、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士、恩智浦執行副總裁Jens Hinrichsen等重量級講者將從多元的產業觀點分析趨勢議題，以AI為核心探討通訊、車用、智慧製造與邊緣運算等多元領域應用，帶來最新進展與技術突破，為全球產業指引發展方向。

COMPUTEX Forum聚焦AI生態系發展，上午場邀請來自NVIDIA、Google DeepMind、德州儀器（Texas Instruments）、研華（Advantech）等指標企業專家，剖析「AI機器人與邊緣運算應用」的產業商機及如何驅動產業；下午場則由安謀（Arm）、英特爾（Intel）、Adobe、益華電腦（Cadence）等科技領導品牌分享「生成式AI再進化」的創新應用與實務經驗，以及bp Castrol、英飛凌（Infineon）、希捷科技（Seagate）、施耐德（Schneider Electric）、仁寶電腦（Compal）等全球大廠揭示如何打造高效節能的「AI資料中心解決方案」，因應AI算力與資料處理需求日益攀升的挑戰。