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COMPUTEX 2025明天開展 聚焦三大主題

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
台北電腦展明天開展，COMPUTEX 2025全球記者會上午舉行，外貿協會董事長黃志芳出席，今年COMPUTEX 將持續領航全球科技生態系，呼應 AI 經濟時代來臨。記者曾吉松／攝影
台北電腦展明天開展，COMPUTEX 2025全球記者會上午舉行，外貿協會董事長黃志芳出席，今年COMPUTEX 將持續領航全球科技生態系，呼應 AI 經濟時代來臨。記者曾吉松／攝影

台北電腦展明天開展，COMPUTEX 2025全球記者會上午舉行，外貿協會董事長黃志芳與台北市電腦公會理事長彭双浪出席。

2025年台北國際電腦展南港展覽館1、2館盛大登場，聚集來自25個國家／地區、1400 家參展廠商，使用4800個攤位，今年COMPUTEX將持續領航全球科技生態系，呼應AI經濟時代來臨。COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸、聚焦「智慧運算與機器人」、「次世代科技」、「未來移動」三大主題，緊扣全球AI技術革新與產業轉型趨勢。

台北電腦展明天開展，COMPUTEX 2025全球記者會上午舉行，外貿協會董事長黃志芳（左）與台北市電腦公會理事長彭双浪（右）出席。記者曾吉松／攝影
台北電腦展明天開展，COMPUTEX 2025全球記者會上午舉行，外貿協會董事長黃志芳（左）與台北市電腦公會理事長彭双浪（右）出席。記者曾吉松／攝影
台北電腦展明天開展，COMPUTEX 2025全球記者會上午舉行，外貿協會董事長黃志芳（左）與台北市電腦公會理事長彭双浪（右）出席。記者曾吉松／攝影
台北電腦展明天開展，COMPUTEX 2025全球記者會上午舉行，外貿協會董事長黃志芳（左）與台北市電腦公會理事長彭双浪（右）出席。記者曾吉松／攝影

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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