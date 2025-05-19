中美晶攜手Premier Energies 在印度興建太陽能矽晶片工廠

中美晶（5347）今日宣布與印度企業Premier Energies共同合資一家新公司，在印度生產用於太陽能電池的高品質矽晶片，初期規劃2GW（10）產能，主要供應印度當地使用以及在地緣政治下海外市場需求。後續將配合印度政府政策，擴大產能掌握商機。

這也是台系太陽廠首家揮軍印度太陽能市場的廠商。中美晶表示，印度是全球快速成長的太陽能市場之一，豐富太陽能資源需求強勁,再輔以政府積極發展產業鏈的基礎下,印度市場正迅速蓬勃發展，將扮演全球綠色供應鏈的關鍵角色。中美矽晶佈局海外太陽能供應鏈，與Premier Energies簽屬合資協議，中美矽晶將認購該合資公司並獲26%股權。

Premier Energies是印度第二大太陽能電池及模組整合製造商。2024年公司上市後表現強勁，持續擴大產能，其太陽能電池產能 8.4 GW（包括 6.4 GW 建設中）和太陽能模組產能 11.1 GW（包括 5.8 GW 建設中），Premier Energies以創新、永續和員工友善文化出名，已連續四年獲得「最佳工作場所」(Great Place to Work)認證；並且持續擴大公司規模，致力推動印度再生能源發展。

此次合作旨在將Premier Energies大規模的製造能力與中美矽晶擁有垂直整合供應鏈的優勢相結合，未來雙方合作，供應印度內需市場以及在地緣政治下海外市場需求，並使企業在面對全球貿易政策變動時更具韌性。

中美晶表示，藉由與策略夥伴的投資，深化具成長潛力的區域型市場，持續拓展再生能源領域之策略佈局，此次合作深化中美晶集團於再生能源產業鏈的整合，並強化國際貿易下的營運韌性與長期成長動能。