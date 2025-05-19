鼎新數智拓展 AI Agent 應用 並將推出多智能體運行平台
鼎新數智（Data Systems Co., Ltd.）宣布，將在2025 COMPUTEX台北國際電腦展，與安提國際（Aetina）及高通技術公司（Qualcomm Technologies, Inc.）合作，首次亮相展出實際運行於兩家硬體技術的AI Agent應用。並預告將於6月正式推出，讓用戶能快速建構、部署的「多智能體運行平台」。
鼎新數智表示，此次將展示的「AI生單助理」應用，透過多模態大型語言模型，整合企業既有的ERP、OT設備等系統數據，能快速串聯企業流程和企業知識並自主運行，如設計圖變更、訂單更新、管理費用憑證請款等。未來的企業不再需要切換多個系統、依賴人工輸入或操作複雜介面，只要以自然語言對Agent下達需求，就能自動理解、執行任務，快速在運行平台上完成。
鼎新數智製造事業群副總裁黃昱凱表示，數智化正從單點應用，逐步發展為連成線的單元級應用，現正進一步邁向系統級成為面的融合演進中。鼎新數智以平台生態的定位，將與夥伴和客戶一同用數智實現創想、用數據和智能技術創新生產力。
為推動AI走入企業日常，鼎新數智將攜手安提國際等AI生態夥伴，聯手整合先進軟硬體技術，提供更多邊緣運算場景。此外雙方也推出《AI NEXT製造新局》報告書，彙整產業實際導入AI案例與應用場景，以提供企業具體可行的實踐路徑，讓AI不再遙不可及，而是觸手可及的創新生產力。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言