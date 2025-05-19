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鼎新數智拓展 AI Agent 應用 並將推出多智能體運行平台

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

鼎新數智（Data Systems Co., Ltd.）宣布，將在2025 COMPUTEX台北國際電腦展，與安提國際（Aetina）及高通技術公司（Qualcomm Technologies, Inc.）合作，首次亮相展出實際運行於兩家硬體技術的AI Agent應用。並預告將於6月正式推出，讓用戶能快速建構、部署的「多智能體運行平台」。

鼎新數智表示，此次將展示的「AI生單助理」應用，透過多模態大型語言模型，整合企業既有的ERP、OT設備等系統數據，能快速串聯企業流程和企業知識並自主運行，如設計圖變更、訂單更新、管理費用憑證請款等。未來的企業不再需要切換多個系統、依賴人工輸入或操作複雜介面，只要以自然語言對Agent下達需求，就能自動理解、執行任務，快速在運行平台上完成。

鼎新數智製造事業群副總裁黃昱凱表示，數智化正從單點應用，逐步發展為連成線的單元級應用，現正進一步邁向系統級成為面的融合演進中。鼎新數智以平台生態的定位，將與夥伴和客戶一同用數智實現創想、用數據和智能技術創新生產力。

為推動AI走入企業日常，鼎新數智將攜手安提國際等AI生態夥伴，聯手整合先進軟硬體技術，提供更多邊緣運算場景。此外雙方也推出《AI NEXT製造新局》報告書，彙整產業實際導入AI案例與應用場景，以提供企業具體可行的實踐路徑，讓AI不再遙不可及，而是觸手可及的創新生產力。

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