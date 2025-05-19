推動主權AI！國研院結合輝達、AMD 等超級運算 成立台灣算力聯盟

因應AI應用快速擴展與多元化需求，算力已成為驅動AI發展的核心基礎設施。為整合國內資源、串聯政府與民間力量，由國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）發起，聯合國內指標性算力提供者與應用單位，已共識成立「台灣算力聯盟」，將致力於強化臺灣的算力戰略布局，提升在全球數位競爭中的韌性與影響力。

「台灣算力聯盟」以打造公私協力合作平台、凝聚頂尖力量為願景，整合資源，促進交流，推動「主權AI」，並建構自主、可信、可持續的算力生態系。籌備階段由國研院國網中心發起，結合AMD（超微）、交通部中央氣象署、友崴超級運算（Ubilink.AI）、緯謙科技、輝達（NVIDIA）、鴻海科技集團（2317）（依筆畫排序）等單位共同推動，展現跨界整合的決心與行動力。

國研院表示，聯盟運作初期，將以會員間的算力資訊交流及相互支援為基礎，促進算力資源的共享與媒合。聯盟也將致力整合國內整體算力資源，攜手支持AI應用發展，進一步擴展國內算力需求；同時推動AI主權發展及深化公私部門合作，強化自主技術的開發與應用。展望全球市場，聯盟未來將協助會員所需的關鍵技術，例如自由開源軟體、雲端介面等，推動技術交流與共享，強化算力產業外銷競爭力。

國研院表示，「台灣算力聯盟」為非法人、非營利性質的合作平台，開放具備算力基礎、技術應用或推廣實績之單位參與。根據啟動大會所討論並共識的聯盟規章，聯盟核心宗旨包括：整合與展示台灣具代表性的算力資源及技術服務資訊；建立平台的對外曝光窗口，促進成員間的能見度與合作媒合；支援政府主權AI、雲端服務及算力布局策略；並致力於擴大算力應用推廣，串聯產業界、學研界與公共單位的多元需求，全面提升臺灣在國際舞台上的能見度與競爭力。

國研院表示，「台灣算力聯盟」的正式啟動，象徵我國在自主可信算力、主權AI及全球合作領域邁出了關鍵一步。未來，聯盟將持續擴大夥伴參與，凡提供高效能運算、雲端平台資源，或從事算力整合、技術開發、服務推廣或應用實踐之單位，皆可依成員共識申請加入。聯盟將進一步擴展合作網路，攜手推動資源共享、深化技術發展並促進跨域合作，共同迎接AI新時代的挑戰與機遇。