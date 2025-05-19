快訊

證實林昶佐將出任駐芬蘭代表 林佳龍：總合外交需多元人才

拜登罹癌／早期幾乎無症狀！高齡男性殺手「攝護腺癌」多吃2類食物有助預防

台股小跌57.36點開出 台積電一度觸990元

南電董事長吳嘉昭請辭 5月27日股東會後辭任

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
南電董事長吳嘉昭。中央社
南電董事長吳嘉昭。中央社

南電（8046）5月19日公告董事長吳嘉昭辭任。南電表示，114年5月16日收到吳嘉昭先生辭職書，自114年5月27日股東常會結束後請辭董事長職務，公司將於近期董事會推選新任董事長。

南電4月營收達31.9億元，月成長3.4%、年成長19.2%，符合市場預期。然而，法人圈對其後續營運展望保持中立態度，預估今年每股獲利（EPS）介於1.5至3.6元之間，評價多則維持中立至略為偏多的操作區間。

展望2025年，南電預計，受惠於ABF載板及BT載板市場需求強勁，營收可望達雙位數成長。然而，法人認為，目前南電ABF載板產能利用率仍偏低，觀察產業景氣復甦情況為稼動率與毛利率提升的重點觀察因素。

南電上周股價2漲3跌，累計一周漲3.96%，收105元；累計5月以來至16日止漲6.28%，

籌碼面上，上周三大法人買超733張，包括外資買超733張、投信賣超15張、自營商買超15張；累計5月至16日止，三大法人買超1,906張，包括外資買超3,022張、投信賣超890張、自營商賣超226張。

延伸閱讀

金融血汗業…ETF規模是壓榨出來的？一人要賣700萬、券商與投信的「回單潛規則」曝光！

外資買超447億元 買中信金最多之外還大買台積電、鴻海、貨櫃股

台股飆452點 三大法人買超618億元、外資9天投1,933億元

20家金融業遭檢舉亂賣ETF 金管會做三調查

相關新聞

推動主權AI！國研院結合輝達、AMD 等超級運算 成立台灣算力聯盟

因應AI應用快速擴展與多元化需求，算力已成為驅動AI發展的核心基礎設施。為整合國內資源、串聯政府與民間力量，由國家實驗研...

南電董事長吳嘉昭請辭 5月27日股東會後辭任

南電（8046）5月19日公告董事長吳嘉昭辭任。南電表示，114年5月16日收到吳嘉昭先生辭職書，自114年5月27日股...

中美晶攜手印度第二大太陽能電池及模組廠 合資新公司

中美晶（5483）於19日正式宣布，攜手印度第二大太陽能組件製造商Premier Energies，將共同合資一家新公司...

台灣世衛場邊活動 宏碁廣達展現台灣智慧醫療實力

台灣世衛行動團今年場邊活動展現醫療與科技實力，首場論壇由宏碁、廣達2大電腦業者說明各自運用AI發展智慧醫療的成果和國際合...

把電流「撿回來」幫省6成電費 不到20人公司從電梯稱霸到半導體

在南台灣一間面板廠無塵室裡，製造筆電與電視螢幕的產線正高速運轉。

電腦展來了 聚焦AI、機器人和量子電腦3亮點

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）明天開展，AI（人工智慧）、機器人和量子電腦將是今年展場亮點。鴻海董事長劉揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。