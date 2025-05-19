南電董事長吳嘉昭請辭 5月27日股東會後辭任
南電（8046）5月19日公告董事長吳嘉昭辭任。南電表示，114年5月16日收到吳嘉昭先生辭職書，自114年5月27日股東常會結束後請辭董事長職務，公司將於近期董事會推選新任董事長。
南電4月營收達31.9億元，月成長3.4%、年成長19.2%，符合市場預期。然而，法人圈對其後續營運展望保持中立態度，預估今年每股獲利（EPS）介於1.5至3.6元之間，評價多則維持中立至略為偏多的操作區間。
展望2025年，南電預計，受惠於ABF載板及BT載板市場需求強勁，營收可望達雙位數成長。然而，法人認為，目前南電ABF載板產能利用率仍偏低，觀察產業景氣復甦情況為稼動率與毛利率提升的重點觀察因素。
南電上周股價2漲3跌，累計一周漲3.96%，收105元；累計5月以來至16日止漲6.28%，
籌碼面上，上周三大法人買超733張，包括外資買超733張、投信賣超15張、自營商買超15張；累計5月至16日止，三大法人買超1,906張，包括外資買超3,022張、投信賣超890張、自營商賣超226張。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言