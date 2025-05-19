南電董事長吳嘉昭請辭 5月27日股東會後辭任

南電（8046）5月19日公告董事長吳嘉昭辭任。南電表示，114年5月16日收到吳嘉昭先生辭職書，自114年5月27日股東常會結束後請辭董事長職務，公司將於近期董事會推選新任董事長。

南電4月營收達31.9億元，月成長3.4%、年成長19.2%，符合市場預期。然而，法人圈對其後續營運展望保持中立態度，預估今年每股獲利（EPS）介於1.5至3.6元之間，評價多則維持中立至略為偏多的操作區間。

展望2025年，南電預計，受惠於ABF載板及BT載板市場需求強勁，營收可望達雙位數成長。然而，法人認為，目前南電ABF載板產能利用率仍偏低，觀察產業景氣復甦情況為稼動率與毛利率提升的重點觀察因素。

南電上周股價2漲3跌，累計一周漲3.96%，收105元；累計5月以來至16日止漲6.28%，

籌碼面上，上周三大法人買超733張，包括外資買超733張、投信賣超15張、自營商買超15張；累計5月至16日止，三大法人買超1,906張，包括外資買超3,022張、投信賣超890張、自營商賣超226張。